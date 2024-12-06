Лечение псориаза: роль солнца и отказа от алкоголя

Псориаз — хроническое заболевание, которое сложно поддается традиционным методам лечения. Для него характерны периоды ремиссии и обострений, которые могут вызываться различными факторами. Среди них важное место занимают ультрафиолетовое излучение и употребление алкоголя.
Несмотря на то, что умеренное пребывание на солнце может благоприятно воздействовать на кожу, злоупотребление солнечными ваннами способно привести к серьезным осложнениям. Чрезмерное воздействие ультрафиолета повышает риск развития злокачественных новообразований и эритродермии. Эти проблемы чаще возникают у людей, которые пренебрегают рекомендациями по защите кожи на протяжении многих лет.
Отказ от алкоголя — ещё один важный аспект в лечении псориаза. Спиртные напитки негативно влияют на общее состояние организма и могут провоцировать обострения болезни. Кроме того, алкоголь препятствует эффективному лечению, что ухудшает состояние кожи и общее самочувствие.
Для пациентов с псориазом важно соблюдать меры предосторожности, избегать вредных факторов и следовать рекомендациям врачей, чтобы минимизировать риск осложнений.
Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα - зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.
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