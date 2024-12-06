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Лечение псориаза: роль солнца и отказа от алкоголя

1:18
Здоровье

Псориаз — хроническое заболевание, которое сложно поддается традиционным методам лечения. Для него характерны периоды ремиссии и обострений, которые могут вызываться различными факторами. Среди них важное место занимают ультрафиолетовое излучение и употребление алкоголя.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Несмотря на то, что умеренное пребывание на солнце может благоприятно воздействовать на кожу, злоупотребление солнечными ваннами способно привести к серьезным осложнениям. Чрезмерное воздействие ультрафиолета повышает риск развития злокачественных новообразований и эритродермии. Эти проблемы чаще возникают у людей, которые пренебрегают рекомендациями по защите кожи на протяжении многих лет.

Отказ от алкоголя — ещё один важный аспект в лечении псориаза. Спиртные напитки негативно влияют на общее состояние организма и могут провоцировать обострения болезни. Кроме того, алкоголь препятствует эффективному лечению, что ухудшает состояние кожи и общее самочувствие.

Для пациентов с псориазом важно соблюдать меры предосторожности, избегать вредных факторов и следовать рекомендациям врачей, чтобы минимизировать риск осложнений.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα - зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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