Лечение псориаза: роль солнца и отказа от алкоголя

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Псориаз — хроническое заболевание, которое сложно поддается традиционным методам лечения. Для него характерны периоды ремиссии и обострений, которые могут вызываться различными факторами. Среди них важное место занимают ультрафиолетовое излучение и употребление алкоголя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Несмотря на то, что умеренное пребывание на солнце может благоприятно воздействовать на кожу, злоупотребление солнечными ваннами способно привести к серьезным осложнениям. Чрезмерное воздействие ультрафиолета повышает риск развития злокачественных новообразований и эритродермии. Эти проблемы чаще возникают у людей, которые пренебрегают рекомендациями по защите кожи на протяжении многих лет.

Отказ от алкоголя — ещё один важный аспект в лечении псориаза. Спиртные напитки негативно влияют на общее состояние организма и могут провоцировать обострения болезни. Кроме того, алкоголь препятствует эффективному лечению, что ухудшает состояние кожи и общее самочувствие.

Для пациентов с псориазом важно соблюдать меры предосторожности, избегать вредных факторов и следовать рекомендациям врачей, чтобы минимизировать риск осложнений.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα - зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

