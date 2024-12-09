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Простая ошибка, которая делает ваш чай невкусным и вредным

1:10
Здоровье

Многие из нас, наслаждаясь чашкой чая, автоматически отжимают пакетик в напиток, стремясь извлечь из него буквально "последнюю каплю". На первый взгляд, кажется, что это безобидная привычка, но в действительности она может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Чай в пакетика-пирамидках
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чай в пакетика-пирамидках

Что происходит при отжиме чайного пакетика

Когда вы завариваете чай, кипяток высвобождает из пакетика дубильные вещества. В небольших количествах они безопасны и даже полезны — дарят бодрость и легкий прилив энергии. Однако если вы начинаете отжимать пакетик, концентрация этих веществ резко возрастает. Это делает напиток не только слишком горьким на вкус, но и потенциально вредным для организма.

Как правильно заваривать чай

Чтобы приготовить вкусный и безопасный чай, достаточно залить пакетик кипятком и оставить его на 3-5 минут. После этого просто извлеките его из чашки — без лишних манипуляций. Отжим не даст значимого увеличения объема напитка, но сделает чай менее вкусным и более насыщенным дубильными веществами.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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