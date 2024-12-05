Мороженое при ангине: миф или спасение

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение, что при болях в горле или ангине помогает употребление мороженого. Предполагается, что холодный продукт создает неблагоприятные условия для размножения бактерий, замедляя их распространение. Основанием для такого подхода служит идея, что бактерии активно развиваются в теплой и влажной среде, типичной для полости носа и горла.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мороженое

Однако специалисты опровергают эффективность этого метода. Чтобы действительно остановить развитие бактерий холодом, потребовалось бы съесть большое количество мороженого, что на практике невозможно. Даже если после употребления холодного продукта наступает временное облегчение, оно носит краткосрочный характер. Боль возвращается спустя несколько минут.

Медики утверждают, что холодные продукты не только не помогают справиться с болезнью, но и могут усугубить состояние. Холод раздражает слизистую, что ухудшает воспалительный процесс. При лечении боли в горле рекомендуется использовать проверенные методы и избегать экспериментов с холодными продуктами.

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

