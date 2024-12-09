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Этот компонент в жвачке может укрепить вашу зубную эмаль

1:08
Здоровье

Если вы хотите освежить дыхание, не стоит брать с полки первую попавшуюся упаковку жевательной резинки. Лучше уделите несколько минут, чтобы изучить состав и выбрать продукт, который принесет не только свежесть, но и пользу для здоровья зубов.

Много жевательной резинки
Фото: flickr.com by Джон Роулинсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Много жевательной резинки

Ищите на упаковке ингредиент под названием ксилит. Этот компонент помогает восстановить зубную эмаль, повышая уровень бикарбонатов, кальция и фосфора в слюне. Кроме того, он снижает кислотность в полости рта, создавая щелочную среду, благоприятную для реминерализации эмали.

  • Однако важно знать меру: жевать жевательную резинку рекомендуется не более 10 минут. Это предотвратит перегрузку челюсти. Еще одно правило: используйте жвачку только после еды. Дело в том, что активное жевание стимулирует выработку желудочного сока, что может провоцировать лишний аппетит.
  • Придерживайтесь этих рекомендаций: 5-10 минут жевания после приема пищи достаточно, чтобы стимулировать выработку слюны, которая мягко очистит ваши зубы.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка, жуйка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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