Частая ошибка при чистке зубов, о которой вы не знали: это разрушает ваши зубы

Чистка зубов — привычный ритуал, который ежедневно заботится о здоровье полости рта. Обычно правши используют для этого правую руку, а левши — левую. Однако так ли это правильно?
На самом деле, строгих правил в выборе "рабочей" руки не существует. Но стоматолог Себастьян Фидлер утверждает: менять руку во время чистки зубов иногда просто необходимо.
По словам специалиста, смена руки меняет угол наклона зубной щетки, позволяя лучше добраться до труднодоступных участков. Это особенно полезно, если на одной стороне зубного ряда скапливается больше налета. Таким образом, использование обеих рук помогает избежать проблем с чистотой зубов и налетом.
Тем не менее, какой бы рукой вы ни пользовались, техника чистки имеет решающее значение. Фидлер советует избегать сильного трения вперед-назад, которое может повредить эмаль. Вместо этого он предлагает придерживаться последовательности: начните с внутренних поверхностей верхних и нижних зубов, затем перейдите к внешним, а завершите уход за жевательными поверхностями.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете улучшить качество ухода за зубами и надолго сохранить их здоровье.
Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).
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