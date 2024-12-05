Россиянам объяснили, как избавиться от неприятного запаха ног

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неприятный запах от ног, известный как бромидроз, может стать серьезной проблемой, вызывающей дискомфорт и неуверенность в себе.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Стопы играют важную роль в терморегуляции, выделяя влагу. Ароматические вещества, выделяемые при стрессовых ситуациях, могут иметь отталкивающий и неприятный запах", объяснила врач-эндокринолог Кристина Кузнецова в интервью "Вечерней Москве".

Вот несколько рекомендаций от специалистов, как избавиться от запаха ног. Прежде всего, необходимо соблюдать гигиену. Регулярное мытье ног с использованием мыла и тщательное высушивание помогают уменьшить количество бактерий на коже. Также следует выбирать правильную обувь и носки.

Лучше носить обувь из натуральных материалов, которые обеспечивают хорошую вентиляцию. Применяйте антиперспиранты и дезодоранты для ног. Если подозреваете наличие грибковой инфекции, обязательно обратитесь к дерматологу. Антимикотические препараты помогут справиться с заболеванием и избавиться от запаха.

Уточнения

Антиперспира́нт — косметическое средство для уменьшения потовыделения определённых участков тела (подмышки, стопы ног) с целью предотвращения образования неприятного запаха.



