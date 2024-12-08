Вы всё это время добавляли мёд в чай неправильно

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После того как сахар попал в список вредных продуктов, многие поспешили исключить его из рациона или заменить другими подсластителями. Среди натуральных заменителей особенно выделяется мёд, который часто называют самым полезным. Но становится ли чай с мёдом действительно лучше, чем с сахаром.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ мед

В пользе натурального мёда сомневаться не приходится. Он действительно содержит множество полезных веществ и витаминов. Но есть нюанс: мёд или сахар добавляют в чай исключительно для того, чтобы сделать его слаще. И хотя мёд сам по себе полезнее сахара, он не может превратить горячий чай в полезный напиток.

Почему? Всё дело в нагревании. Когда мёд попадает в горячую жидкость, он теряет свои полезные свойства. Таким образом, чай с мёдом становится не лучше, чем чай с сахаром, — это просто сладкий напиток.

Однако, если употреблять мёд в чистом виде, он действительно приносит пользу. Мёд укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

