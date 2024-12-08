Вы всё это время добавляли мёд в чай неправильно

После того как сахар попал в список вредных продуктов, многие поспешили исключить его из рациона или заменить другими подсластителями. Среди натуральных заменителей особенно выделяется мёд, который часто называют самым полезным. Но становится ли чай с мёдом действительно лучше, чем с сахаром.
В пользе натурального мёда сомневаться не приходится. Он действительно содержит множество полезных веществ и витаминов. Но есть нюанс: мёд или сахар добавляют в чай исключительно для того, чтобы сделать его слаще. И хотя мёд сам по себе полезнее сахара, он не может превратить горячий чай в полезный напиток.
Почему? Всё дело в нагревании. Когда мёд попадает в горячую жидкость, он теряет свои полезные свойства. Таким образом, чай с мёдом становится не лучше, чем чай с сахаром, — это просто сладкий напиток.
Однако, если употреблять мёд в чистом виде, он действительно приносит пользу. Мёд укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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