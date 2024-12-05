Эксперт назвала четыре правила покупки рыбы без паразитов

Перед тем как приобрести рыбу, необходимо учесть важные правила, которые помогут избежать отравления. В интервью врач-морфолог-паразитолог Елена Чернышёва поделилась советами о том, как не столкнуться с проблемой паразитов в рыбе.
Во-первых, важно выбирать свежую рыбу, которая выглядит привлекательно и аппетитно. Второе правило касается вяленой рыбы: лучше вовсе от нее отказаться, так как она не проходит термическую обработку. Подобный продукт может быть изначально заражен, и на него могут садиться насекомые в любое время.
Третьим принципом при покупке рыбы являются условия её хранения. Продукт должен храниться при температуре ниже 18 градусов Цельсия, так как при таких холодах все паразиты погибают, что делает рыбу безопасной для употребления, передает Life. ru.
Если после употребления рыбы у человека возникли недомогания, необходимо срочно обратиться к врачу и начать лечение.
Гельми́нты — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
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