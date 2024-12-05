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Эксперт назвала четыре правила покупки рыбы без паразитов

1:02
Здоровье

Перед тем как приобрести рыбу, необходимо учесть важные правила, которые помогут избежать отравления. В интервью врач-морфолог-паразитолог Елена Чернышёва поделилась советами о том, как не столкнуться с проблемой паразитов в рыбе.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Во-первых, важно выбирать свежую рыбу, которая выглядит привлекательно и аппетитно. Второе правило касается вяленой рыбы: лучше вовсе от нее отказаться, так как она не проходит термическую обработку. Подобный продукт может быть изначально заражен, и на него могут садиться насекомые в любое время.

Третьим принципом при покупке рыбы являются условия её хранения. Продукт должен храниться при температуре ниже 18 градусов Цельсия, так как при таких холодах все паразиты погибают, что делает рыбу безопасной для употребления, передает Life. ru.

Если после употребления рыбы у человека возникли недомогания, необходимо срочно обратиться к врачу и начать лечение.

 

 

 

Уточнения

Гельми́нты — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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