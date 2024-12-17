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Ультраобработанная еда опасна для мозга и психики

Доказана связь между едой и депрессией
1:03
Здоровье

Исследователи из Испании выяснили, что употребление обработанных продуктов питания может негативно влиять на психическое здоровье. К такой еде относятся сладкие газированные напитки, чипсы, энергетики, сухие завтраки и фастфуд.

Гриль-чиз
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гриль-чиз

В исследовании приняли участие более 150 добровольцев, которые регулярно употребляли эти продукты. Учёные систематически анализировали их состояние, проводя медицинские тесты. Результаты показали, что употребление ультраобработанной пищи связано с повышенным риском развития депрессии.

Кроме того, исследователи обнаружили, что такая еда негативно сказывается на объёме некоторых участков мозга. Эти зоны отвечают за обработку информации о вкусовых предпочтениях и влияют на выбор пищи.

Авторы исследования подчёркивают: ограничение в рационе ультраобработанных продуктов может стать важным шагом для сохранения психического и общего здоровья.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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