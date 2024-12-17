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Почему вечерний уход за волосами удобнее

Как время суток влияет на здоровье волос
1:46
Здоровье

Выбор времени для мытья головы — утро или вечер — зависит от вашего образа жизни, типа волос и времени года. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, а также требуют соблюдения определённых правил ухода.

Утреннее мытьё

Утром волосы тонкого типа приобретают заметный объём, а сама процедура помогает взбодриться и зарядиться энергией на весь день. Однако этот способ может не подойти в холодное время года: плохо высушенные волосы на морозе становятся причиной простудных заболеваний. Кроме того, мокрые волосы легко повреждаются, поэтому следует сушить их очень аккуратно.

Вечернее мытьё

Мытьё головы вечером подходит для густых, вьющихся или часто укладываемых волос. Этот способ даёт больше времени для ухода, а сама процедура может стать расслабляющим ритуалом перед сном. Кожа головы очищается и "отдыхает" всю ночь. Однако волосы нужно тщательно сушить перед сном, иначе утром пряди могут выглядеть неопрятно. Повышенная влажность также негативно влияет на кожу головы, поэтому важно не ложиться спать с влажными волосами.

Что выбрать?

  • Для тонких волос утро — отличный вариант для придания объёма.
  • Вечер идеально подойдёт для густых или вьющихся волос, а также для тех, кто использует много укладочных средств.
  • В зимнее время года предпочтительнее мыть голову вечером, чтобы избежать рисков для здоровья.

В итоге выбор зависит от ваших привычек, погодных условий и типа волос. Главное — сушить волосы тщательно, чтобы сохранить их здоровье и внешний вид.

Уточнения

Пого́да - совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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