Правда о морозах: как холод защищает нас от болезней

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики утверждают, что сильные морозы зимой не должны вызывать опасений. Напротив, низкие температуры снижают активность вирусов, тогда как мягкая и теплая зима, напротив, может повысить вероятность заражения ОРВИ.

Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка бежит по снежной дороге

Почему морозы лучше

Врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил, какие факторы влияют на распространение вирусов в зимний период:

Идеальная среда для вирусов

Оптимальная температура для их выживания находится в диапазоне от -10 до +10 градусов Цельсия. В этом диапазоне вирусы могут долго сохраняться на различных поверхностях, что увеличивает риск заражения через прикосновения.

Сильные морозы и влажность

Когда температура падает ниже -15 градусов, уровень влажности воздуха значительно снижается. Сухой воздух препятствует образованию аэрозолей, через которые вирусы обычно передаются воздушно-капельным путем.

Меньше контактов — меньше риска

Холодная погода заставляет людей проводить больше времени дома. Это уменьшает концентрацию людей в общественных местах, снижая вероятность передачи инфекции.

Трудности теплой зимы

Теплая погода зимой создает сложности с выбором одежды. Человек может вспотеть в транспорте или помещении, а затем, выйдя на улицу, переохладиться. Эти перепады температур ослабляют организм, повышая риск заболевания.

Морозы, таким образом, защищают нас от болезней, снижая риск как контактной, так и воздушно-капельной передачи вирусов.

Уточнения

Моро́з — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.

