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Как распознать подделку среди косметики и парфюмерии

Эти ошибки могут испортить вам покупку парфюма
1:06
Здоровье

Выбирая парфюм или косметику, важно уделить внимание качеству продукции и надёжности продавца. Покупки с рук, уличных торговцев или в сомнительных магазинах могут не только разочаровать, но и навредить вашему здоровью.

Перед покупкой обратите внимание на упаковку товара: она должна содержать дату изготовления, срок годности, информацию о составе, условиях хранения и производителе. Если эти данные отсутствуют, приобретение лучше отложить.

Важно также проверять надёжность торговой точки. У компании должно быть фирменное название, юридический адрес и график работы. Если этого нет, доверять такому продавцу рискованно.

Тестирование парфюмерии и косметики — необходимый этап перед покупкой. Для проверки аромата используйте специальные полоски, а декоративную косметику можно нанести на тыльную сторону ладони. Убедитесь, что тестеры предоставляются официальным магазином, так как подпольные пробники могут быть небезопасны.

Уточнения

Парфюме́рия - совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Автор Дмитрий Тезнев
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