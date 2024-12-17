Как переедание формирует нездоровые пищевые привычки

Еда до последней ложки является вредной привычкой

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заставлять ребёнка доедать до последней ложки — распространённая привычка, которая может привести к серьёзным проблемам с питанием. Психолог Денис Долгов объяснил, почему важно уважать чувство сытости как у детей, так и у взрослых.

Когда ребёнок уже наелся, продолжать есть против воли — прямой путь к расстройству пищевого поведения. Специалист подчеркнул, что насилие над естественными сигналами организма формирует нездоровые привычки, которые остаются с человеком на всю жизнь.

По словам Долгова, родителям следует ориентироваться на ощущение голода и не принуждать ребёнка доедать всё, что есть на тарелке. Это же правило касается и взрослых. Когда чувство сытости наступило, пора завершать приём пищи, иначе переедание неизбежно приведёт к проблемам с весом и здоровьем.

Чтобы справиться с привычкой переедать, эксперт рекомендует простые, но эффективные способы. Например, можно прикрыть тарелку салфеткой или убрать её из поля зрения. Мозг воспринимает еду как вознаграждение, если видит её или чувствует запах. Но если убрать раздражающие факторы, лишние перекусы станут гораздо менее привлекательными.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

