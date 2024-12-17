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Чем опасны заменители какао-масла в сладостях

Сладости могут украсть вашу молодость
1:16
Здоровье

Многие из нас любят сладости, но не все задумываются о том, что они могут не только испортить фигуру и зубы, но и ускорить старение. Особенно это касается конфет, приготовленных из некачественных ингредиентов. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие именно сладости стоит обходить стороной.

трюфель
Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
трюфель

По словам специалиста, проблема часто кроется в составе конфет. Если для их производства используется заменитель масла какао, это может стать причиной преждевременного старения. Такой заменитель обычно представляет собой смесь, содержащую пальмовое масло, трансжиры и сахар, что создаёт опасное для здоровья сочетание.

"В конфетах может содержаться заменитель масла какао. Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред", — пояснил Михаил Гинзбург.

Такие ингредиенты не только ухудшают состояние кожи, но и повышают риск раннего появления возрастных изменений, а также негативно влияют на здоровье в целом. Чтобы сладости приносили радость, важно выбирать конфеты, изготовленные из качественных и натуральных продуктов.

Уточнения

Конфе́та - кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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