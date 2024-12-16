Ловить снежинки ртом может быть опасно

Ловля снежинок ртом — занятие, которое многие дети обожают, когда выпадает снег. Однако, несмотря на безобидность самих снежинок, такая забава может таить в себе риски.
Врач Алексей Хухрев пояснил, что основная опасность заключается не в самом снеге, а в дыхании через рот на холоде. Когда человек дышит ртом, воздух не согревается должным образом, что увеличивает вероятность простудных заболеваний.
Если ребёнок хочет ловить снежинки, лучше объяснить ему важность согревания воздуха через нос и быть внимательным к окружающей обстановке. Безопасность на улице важнее мимолётных забав.
Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.