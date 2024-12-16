Ловить снежинки ртом может быть опасно

Что скрывается за безобидной ловлей снежинок

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему ловить снежинки ртом может быть опасно: объяснение врача

Ловля снежинок ртом — занятие, которое многие дети обожают, когда выпадает снег. Однако, несмотря на безобидность самих снежинок, такая забава может таить в себе риски.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Чем опасно ловить снежинки ртом?

Врач Алексей Хухрев пояснил, что основная опасность заключается не в самом снеге, а в дыхании через рот на холоде. Когда человек дышит ртом, воздух не согревается должным образом, что увеличивает вероятность простудных заболеваний.

Дополнительные риски:

Переохлаждение дыхательных путей: регулярное дыхание холодным воздухом через рот ослабляет защитные функции организма.

Травмы: увлечённость ловлей снежинок может привести к столкновению с людьми или к риску попасть под проезжающий транспорт.

Как снизить риски?

Если ребёнок хочет ловить снежинки, лучше объяснить ему важность согревания воздуха через нос и быть внимательным к окружающей обстановке. Безопасность на улице важнее мимолётных забав.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

