Как питание влияет на развитие мигрени

Эти продукты могут спровоцировать мигрень

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты, которые могут вызывать мигрень: что важно знать

Мигрень — это состояние, которое может длиться несколько дней и сопровождаться такими симптомами, как тошнота, озноб, слабость и подавленное настроение. Как отметил невролог Ринат Гизатуллин, определённые продукты питания способны провоцировать приступы мигрени.

Фото: flickr.com by Whitney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шоколадные кексы с малиновым кремом

Какие продукты следует ограничить?

Среди наиболее частых "провокаторов" мигрени:

Бананы

Шоколад

Алкоголь

Цитрусовые

Жирные сыры

Эти продукты могут вызывать реакцию у людей, склонных к мигреням, из-за их состава, влияющего на сосуды и нервную систему.

Что ещё может провоцировать мигрень?

Кроме питания, приступы мигрени часто возникают из-за:

Перемен погоды.

Недостатка сна.

Эмоциональной перегрузки или стресса.

Как снизить риски?

Полностью избавиться от мигрени невозможно, но можно уменьшить её частоту и интенсивность:

Соблюдайте режим сна. Проводите больше времени на свежем воздухе. Избегайте стрессов. Пересмотрите рацион, исключив потенциальные "триггеры".

Если мигрень беспокоит регулярно, важно обратиться к врачу, чтобы подобрать подходящие препараты и стратегию лечения.

Уточнения

Невро́лог — врач, получивший высшее медицинское образование и прошедший специализацию по специальности "неврология".

