Как питание влияет на развитие мигрени

Мигрень — это состояние, которое может длиться несколько дней и сопровождаться такими симптомами, как тошнота, озноб, слабость и подавленное настроение. Как отметил невролог Ринат Гизатуллин, определённые продукты питания способны провоцировать приступы мигрени.
Среди наиболее частых "провокаторов" мигрени:
Эти продукты могут вызывать реакцию у людей, склонных к мигреням, из-за их состава, влияющего на сосуды и нервную систему.
Кроме питания, приступы мигрени часто возникают из-за:
Полностью избавиться от мигрени невозможно, но можно уменьшить её частоту и интенсивность:
Если мигрень беспокоит регулярно, важно обратиться к врачу, чтобы подобрать подходящие препараты и стратегию лечения.
Невро́лог — врач, получивший высшее медицинское образование и прошедший специализацию по специальности "неврология".
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