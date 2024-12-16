Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торт Наполеон и пирожки с мясом по рецепту ростовского краеведа
Этот простой способ поможет увеличить урожай перца — достаточно выполнить одно действие в начале лета
Увеличение количества цветков на перце: как повысить урожай
Правила успешной растяжки – что должен знать новичок?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Простые рецепты из лепестков роз
Всего около 1 миллиона! ВСУ в 2024 году потеряли 500 тысяч человек
В Тобольске врачи спасли пациентку с осложнениями, вызванными диабетом
Кипятить или фильтровать: как выбрать воду для питомца

Как питание влияет на развитие мигрени

Эти продукты могут спровоцировать мигрень
1:19
Здоровье

Продукты, которые могут вызывать мигрень: что важно знать

Мигрень — это состояние, которое может длиться несколько дней и сопровождаться такими симптомами, как тошнота, озноб, слабость и подавленное настроение. Как отметил невролог Ринат Гизатуллин, определённые продукты питания способны провоцировать приступы мигрени.

Шоколадные кексы с малиновым кремом
Фото: flickr.com by Whitney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадные кексы с малиновым кремом

Какие продукты следует ограничить?

Среди наиболее частых "провокаторов" мигрени:

  • Бананы
  • Шоколад
  • Алкоголь
  • Цитрусовые
  • Жирные сыры

Эти продукты могут вызывать реакцию у людей, склонных к мигреням, из-за их состава, влияющего на сосуды и нервную систему.

Что ещё может провоцировать мигрень?

Кроме питания, приступы мигрени часто возникают из-за:

  • Перемен погоды.
  • Недостатка сна.
  • Эмоциональной перегрузки или стресса.

Как снизить риски?

Полностью избавиться от мигрени невозможно, но можно уменьшить её частоту и интенсивность:

  1. Соблюдайте режим сна.
  2. Проводите больше времени на свежем воздухе.
  3. Избегайте стрессов.
  4. Пересмотрите рацион, исключив потенциальные "триггеры".

Если мигрень беспокоит регулярно, важно обратиться к врачу, чтобы подобрать подходящие препараты и стратегию лечения.

Уточнения

Невро́лог — врач, получивший высшее медицинское образование и прошедший специализацию по специальности "неврология".

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Томат, который выдержит всё: от холодов до жары
Садоводство, цветоводство
Томат, который выдержит всё: от холодов до жары Аудио 
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Еда и рецепты
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Любовь Степушова Иностранные туристы на Новый год приезжают в Россию, отели Москвы и Петербурга забронированы ещё с осени Игорь Буккер Сводка с фронта: на СВО уничтожено более 6500 наёмников ВСУ, Зеленский очень боится за свою жизнь Дмитрий Плотников
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Последние материалы
Кураховский мешок частично закрылся. ВСУ с жертвами бегут полями
Рэпер Лигалайз, уехавший в 2023 году, объявлен в розыск
Рандеву на яву: Международная космическая станция украсит утреннее небо Перми
Три зимостойких кустарника, которые украсят сад круглый год
Эти продукты могут спровоцировать мигрень
Почему не стоит хранить документы в бардачке автомобиля
Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро, сообщили западные СМИ
Не паникуйте, если на кухне появились жучки! Вот что нужно делать
Забудьте про секущиеся кончики: семь советов, которые работают
Модель Алёна Шишкова передвигается на инвалидной коляске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.