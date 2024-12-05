Как правильно питаться: советы диетолога о здоровом рационе

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Скандинавская или нордическая диета подходит большинству россиян, но людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта перед её началом следует проконсультироваться с врачом. Об этом рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью aif. ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

"Наилучший вариант для нашего региона — это скандинавская или нордическая диета. Она базируется на продуктах, которые географически ближе к нам, чем ингредиенты из других диет. Важен дробный режим питания — 4-5 приемов пищи небольшими порциями в течение дня. Основу составляют дикорастущая рыба, мясо свободного выпаса или дичь, ферментированные овощи, такие как квашеная капуста, а также ягоды. В этой диете используется масло канолы, но его можно заменить конопляным или льняным", — объяснил Антон Поляков.

Однако, по его словам, наличие заболеваний ЖКТ требует профессионального подхода к составлению диеты.

"Если у человека есть проблемы с пищеварением, стоит обратиться к врачу-диетологу. Специалист поможет подобрать рацион, который будет учитывать, например, необходимость снижения нагрузки на поджелудочную железу или улучшения работы желчного пузыря", — отметил эксперт.

Поляков также порекомендовал масло МСТ (среднецепочечные триглицериды) для увеличения энергии, особенно в случаях активных тренировок: его можно добавлять в блюда для повышения тонуса.

Диетолог напомнил и о том, что поздний прием пищи может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы. Он посоветовал ужинать за оптимальное время до сна, чтобы избежать проблем.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

