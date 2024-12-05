Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Бьянка раскрыла надпись на кольце, которое ей подарил Natan
Анна Хилькевич возмутилась поступком няни двухмесячной дочери: меня шибануло
Раскрыты секреты успешного выращивания растений из семян в зимний период
Почему кошкам и собакам, живущим в квартире, нужны прививки
Как защитить губы от сухости в любое время года
Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере может сыграть чернокожий актёр Эссьеду
Почему подгоревшая корочка хлеба опасна для сердца и сосудов
Кинолог рассказал, что собака линяет не по сезону по причине слишком комфортных условий жизни
Ученые предупреждают об опасности контакта с этими ядовитыми животными

Еда против стресса: продукты, которые помогут вам справиться

2:14
Здоровье

Стресс — неизменный спутник современного человека, будь то школа, университет или работа. Напряженные графики, переработки и постоянное чувство ответственности неизбежно отражаются не только на эмоциональном состоянии, но и на наших предпочтениях в еде. Часто в стрессовой ситуации мы хватаемся за "быстрые" и далеко не самые полезные продукты, а порой и вовсе заедаем проблемы сладостями или чипсами, сообщает Общественная Служба Новостей.

Салат
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Диетолог объясняет, что в стрессовых ситуациях организм требует быстрых углеводов: сладостей и мучного. Мозг, стремясь восстановить нервную систему, сигнализирует о необходимости резкого всплеска глюкозы. Однако, по словам эксперта, эффект от таких продуктов временный.

Среди продуктов, которые действительно помогают организму: миндаль, грецкие, кешью. Они содержат магний для успокоения нервной системы и белки, которые обеспечивают энергию. Однако употреблять их нужно в меру.

В качестве основного блюда для обеда на работе:супы, особенно овощные и куриные. Они не только согревают, но и способствуют выработке эндорфинов. Однако важно избегать жирных и наваристых супов, чтобы не перегружать желудок.

Ещё одним важным продуктом является авокадо. Полезные жиры в его составе укрепляют клетки мозга и помогают справляться с нагрузками.

Первый продукт, который нужно исключить, — это кофе. Кофе — это ловушка. Он даёт кратковременный прилив сил, а затем — упадок и усиление тревожности. Если отказаться совсем сложно, ограничьтесь одной чашкой утром или замените её на зелёный чай, который помогает концентрации. Заедать стресс можно, но важно делать это с пользой.

Выбирайте орехи, бананы, тёплую еду, авокадо и воду. Откажитесь от сахара, кофе и жирной пищи. Забота о себе — это ключ к спокойствию. Когда "заправляешь” своё тело качественным топливом, жить становится легче и комфортнее.

Уточнения

 
 Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне
Еда и рецепты
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне Аудио 
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины
Авто
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Машина управления огнём артиллерии Веер-П. Координация, разведка и скорость в бою Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Анна Хилькевич возмутилась поступком няни двухмесячной дочери: меня шибануло
Раскрыты секреты успешного выращивания растений из семян в зимний период
Почему кошкам и собакам, живущим в квартире, нужны прививки
Как защитить губы от сухости в любое время года
Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере может сыграть чернокожий актёр Эссьеду
Почему подгоревшая корочка хлеба опасна для сердца и сосудов
Кинолог рассказал, что собака линяет не по сезону по причине слишком комфортных условий жизни
Ученые предупреждают об опасности контакта с этими ядовитыми животными
Кофе и долголетие: как одна чашка в день продлевает жизнь
Как правильно питаться: советы диетолога о здоровом рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.