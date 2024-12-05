Еда против стресса: продукты, которые помогут вам справиться

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс — неизменный спутник современного человека, будь то школа, университет или работа. Напряженные графики, переработки и постоянное чувство ответственности неизбежно отражаются не только на эмоциональном состоянии, но и на наших предпочтениях в еде. Часто в стрессовой ситуации мы хватаемся за "быстрые" и далеко не самые полезные продукты, а порой и вовсе заедаем проблемы сладостями или чипсами, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Диетолог объясняет, что в стрессовых ситуациях организм требует быстрых углеводов: сладостей и мучного. Мозг, стремясь восстановить нервную систему, сигнализирует о необходимости резкого всплеска глюкозы. Однако, по словам эксперта, эффект от таких продуктов временный.

Среди продуктов, которые действительно помогают организму: миндаль, грецкие, кешью. Они содержат магний для успокоения нервной системы и белки, которые обеспечивают энергию. Однако употреблять их нужно в меру.

В качестве основного блюда для обеда на работе:супы, особенно овощные и куриные. Они не только согревают, но и способствуют выработке эндорфинов. Однако важно избегать жирных и наваристых супов, чтобы не перегружать желудок.

Ещё одним важным продуктом является авокадо. Полезные жиры в его составе укрепляют клетки мозга и помогают справляться с нагрузками.

Первый продукт, который нужно исключить, — это кофе. Кофе — это ловушка. Он даёт кратковременный прилив сил, а затем — упадок и усиление тревожности. Если отказаться совсем сложно, ограничьтесь одной чашкой утром или замените её на зелёный чай, который помогает концентрации. Заедать стресс можно, но важно делать это с пользой.

Выбирайте орехи, бананы, тёплую еду, авокадо и воду. Откажитесь от сахара, кофе и жирной пищи. Забота о себе — это ключ к спокойствию. Когда "заправляешь” своё тело качественным топливом, жить становится легче и комфортнее.

Уточнения



Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

