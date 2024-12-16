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Почему лосось — лучшая рыба для здоровья сердца

Лосось помогает предотвратить инфаркт и тромбоз
1:23
Здоровье

Названа рыба, полезная для здоровья сердца

Рыба — один из самых полезных продуктов, который обязательно должен быть в рационе. Особенно это касается видов, богатых омега-3 жирными кислотами.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Лосось — лидер для здоровья сердца

Диетолог Марият Мухина рассказала, что лосось является настоящим кладезем омега-3 жирных кислот. Эти вещества не только поддерживают здоровье сердца, но и:

  • Снижают риск тромбоза: разжижают кровь, предотвращая образование тромбов.
  • Регулируют уровень холестерина: помогают поддерживать баланс "хорошего" и "плохого" холестерина.
  • Защищают от ишемической болезни сердца и инфаркта.

Альтернативы лососю

Если лосось недоступен, богатые омега-3 кислоты можно найти в форели, сардинах, сельди и скумбрии.

Дополнительные источники омега-3

Диетолог также напомнила, что получить полезные жирные кислоты можно не только из рыбы. Семена льна, чиа, грецкие орехи и кунжут также являются отличными источниками этих веществ.

Включение в рацион рыбы и других продуктов, богатых омега-3, — это важный шаг для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения общего самочувствия.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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