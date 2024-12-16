Почему лосось — лучшая рыба для здоровья сердца

Рыба — один из самых полезных продуктов, который обязательно должен быть в рационе. Особенно это касается видов, богатых омега-3 жирными кислотами.
Диетолог Марият Мухина рассказала, что лосось является настоящим кладезем омега-3 жирных кислот. Эти вещества не только поддерживают здоровье сердца, но и:
Если лосось недоступен, богатые омега-3 кислоты можно найти в форели, сардинах, сельди и скумбрии.
Диетолог также напомнила, что получить полезные жирные кислоты можно не только из рыбы. Семена льна, чиа, грецкие орехи и кунжут также являются отличными источниками этих веществ.
Включение в рацион рыбы и других продуктов, богатых омега-3, — это важный шаг для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения общего самочувствия.
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