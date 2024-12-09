Тёплая зима увеличивает риск заражения вирусами

Когда проще подхватить ОРВИ: в мороз или тёплой зимой?
Многие боятся сильных морозов, предполагая, что холод увеличивает риск заболеть ОРВИ. Однако медики утверждают, что всё наоборот: чем крепче морозы, тем ниже активность вирусов.
Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грипп
Почему тёплой зимой вирусы распространяются легче?
Оптимальная температура для вирусов: Наиболее благоприятный диапазон для их выживания — от -10 до +10 градусов. В таких условиях вирусы дольше сохраняются на поверхностях, что повышает риск заражения через контакт.
Мороз снижает влажность: При температуре ниже -15 градусов воздух становится сухим, что препятствует образованию аэрозолей, через которые передаются вирусы.
Меньше времени в общественных местах: Сильные морозы заставляют людей больше времени проводить дома, снижая концентрацию людей в транспорте и торговых точках.
Сложности с одеждой в тёплую зиму: Тёплая погода зимой усложняет выбор одежды. Люди чаще перегреваются в транспорте или магазинах, а на улице сталкиваются с переохлаждением, что ослабляет иммунитет и увеличивает риск заболевания.
Вывод:
Тёплая зима создаёт более благоприятные условия для распространения вирусов. В мороз же шансы подхватить инфекцию заметно ниже, если соблюдать меры предосторожности и избегать переохлаждения.
Уточнения
О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.