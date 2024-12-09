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Тёплая зима увеличивает риск заражения вирусами

Почему в тёплую зиму вирусы атакуют чаще
1:30
Здоровье

Когда проще подхватить ОРВИ: в мороз или тёплой зимой?

Многие боятся сильных морозов, предполагая, что холод увеличивает риск заболеть ОРВИ. Однако медики утверждают, что всё наоборот: чем крепче морозы, тем ниже активность вирусов.

Грипп
Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грипп

Почему тёплой зимой вирусы распространяются легче?

  • Оптимальная температура для вирусов:
    Наиболее благоприятный диапазон для их выживания — от -10 до +10 градусов. В таких условиях вирусы дольше сохраняются на поверхностях, что повышает риск заражения через контакт.

  • Мороз снижает влажность:
    При температуре ниже -15 градусов воздух становится сухим, что препятствует образованию аэрозолей, через которые передаются вирусы.

  • Меньше времени в общественных местах:
    Сильные морозы заставляют людей больше времени проводить дома, снижая концентрацию людей в транспорте и торговых точках.

  • Сложности с одеждой в тёплую зиму:
    Тёплая погода зимой усложняет выбор одежды. Люди чаще перегреваются в транспорте или магазинах, а на улице сталкиваются с переохлаждением, что ослабляет иммунитет и увеличивает риск заболевания.

Вывод:

Тёплая зима создаёт более благоприятные условия для распространения вирусов. В мороз же шансы подхватить инфекцию заметно ниже, если соблюдать меры предосторожности и избегать переохлаждения.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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