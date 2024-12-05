Учёные использовали кораллы в составе для восстановления костей

Учёные из Университета Суонси в Великобритании разработали инновационный заменитель костного трансплантата на основе кораллов, который может ускорить процесс восстановления после повреждений скелета. Исследование было опубликовано в научном журнале Bioactive Materials (BioMat).
Традиционные методы исправления дефектов костей включают использование костных тканей самого пациента или донорского материала. Однако эти методы имеют свои ограничения, такие как ограниченные запасы, риск инфекций и этические проблемы.
Исследователи использовали 3D-печать для создания биомиметического состава, который повторяет пористую структуру и химический состав костного трансплантата из кораллов. Доклинические тесты на животных показали, что вещество успешно интегрируется в скелет и способствует росту новых костей всего за 2-4 недели.
Кроме того, материал естественным образом рассасывается в организме за 6-12 месяцев после усиленной регенерации. По мнению авторов разработки, большинство синтетических заменителей костного трансплантата, доступных на рынке, не могут сравниться с эффективностью натуральной кости.
Новый материал преодолевает эти проблемы, точно имитируя натуральную кость как по структуре, так и по биологическому поведению. Это открытие может революционизировать лечение повреждений скелета и обеспечить более быстрое и эффективное восстановление.
Кость (лат os) — твёрдый орган позвоночных животных. Состоит из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную функции, является составной частью эндоскелета позвоночных, производит красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы.
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