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Учёные использовали кораллы в составе для восстановления костей

1:34
Здоровье

Учёные из Университета Суонси в Великобритании разработали инновационный заменитель костного трансплантата на основе кораллов, который может ускорить процесс восстановления после повреждений скелета. Исследование было опубликовано в научном журнале Bioactive Materials (BioMat).

Кость
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кость

Традиционные методы исправления дефектов костей включают использование костных тканей самого пациента или донорского материала. Однако эти методы имеют свои ограничения, такие как ограниченные запасы, риск инфекций и этические проблемы.

Исследователи использовали 3D-печать для создания биомиметического состава, который повторяет пористую структуру и химический состав костного трансплантата из кораллов. Доклинические тесты на животных показали, что вещество успешно интегрируется в скелет и способствует росту новых костей всего за 2-4 недели.

Кроме того, материал естественным образом рассасывается в организме за 6-12 месяцев после усиленной регенерации. По мнению авторов разработки, большинство синтетических заменителей костного трансплантата, доступных на рынке, не могут сравниться с эффективностью натуральной кости.

Новый материал преодолевает эти проблемы, точно имитируя натуральную кость как по структуре, так и по биологическому поведению. Это открытие может революционизировать лечение повреждений скелета и обеспечить более быстрое и эффективное восстановление.

Уточнения

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных. Состоит из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную функции, является составной частью эндоскелета позвоночных, производит красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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