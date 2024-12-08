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Учёные раскрыли, чем опасен избыток железа в крови

2:10
Здоровье

У многих людей наблюдается снижение уровня ферритина в крови, поэтому часто считается, что железо всегда дефицитный элемент. Однако избыток железа может быть такой же серьёзной проблемой, как его недостаток. Недавнее исследование показало значительную связь между высоким уровнем ферритина в крови и риском переломов.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Исследователи в Швейцарии провели популяционное когортное исследование, используя базу данных общей практики в Великобритании. Они оценили риск переломов у 20 264 пациентов с избытком железа и у 192 956 пациентов без повышенного уровня ферритина. Средний возраст пациентов составил 57 лет.

Пациенты с избытком железа имели лабораторно подтвержденный результат — уровень ферритина в крови более 1000 мкг/л или диагноз, связанный с избытком железа, такой как талассемия, серповидноклеточная анемия или гемохроматоз. Исследователи изучали риск первого остеопоротического перелома после выявления диагноза "переизбытка железа" или первого обнаружения высокого уровня ферритина.

В общей когорте пациенты с перегрузкой железом имели на 55% более высокий риск любого остеопоротического перелома по сравнению с пациентами контрольной группы. Самый высокий риск наблюдался при переломах позвонков и плечевой кости.

У пациентов с лабораторно подтвержденной избыточной массой тела риск любого перелома был на 91% выше, при этом риск переломов позвоночника был в 2,5 раза выше, а переломов плечевой кости — в 2,4 раза выше.

Исследователи не обнаружили половых различий в связи между избытком железа и риском переломов. Они считают, что врачи должны рассматривать избыток железа в организме как фактор риска переломов и проводить скрининг на остеопороз у пациентов из группы высокого риска с уровнем ферритина в крови более 1000 мкг/л.

Уточнения

Феррити́н — сложный белковый комплекс (железопротеид), выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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