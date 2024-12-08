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Уральские учёные разработали упрощённый способ получения БАДов

2:00
Здоровье

Исследователи из Уральского федерального университета совместно с коллегами из Института органического синтеза УрО РАН создали инновационный метод синтеза антиоксидантов, применяемых в фармацевтике и производстве биодобавок. Как сообщает ИА "Уральский меридиан" со ссылкой на пресс-службу университета, новый метод отличается большей экономичностью и эффективностью по сравнению с традиционными подходами. Исследователи намерены использовать эту технологию для создания перспективных лекарственных препаратов и БАДов на основе комбинации полифенолов и кумаринов с различными терапевтическими свойствами.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Научная группа разработала оригинальный метод синтеза антиоксидантных соединений и получила новые молекулярные структуры, сочетающие полифенолы с кумаринами, обладающие разносторонним биологическим действием. Полифенолы, являющиеся природными антиоксидантами, вырабатываются растениями как защитный механизм против вредителей. Эти вещества в значительных количествах присутствуют в зелёном и чёрном чае, масле оливы и бобовых культурах.

"Нам удалось получить новые гибридные молекулы, которые объединяют кумарины и полифенолы, в том числе эквол — изофлавандиоловый эстроген, метаболит природного изофлавона даидзеина, содержащегося в соевых бобах и других растительных источниках", — уточнил соавтор исследования, главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зелёных методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.

Свободные радикалы образуются в живых организмах как побочные продукты биохимических реакций с участием кислорода на клеточном уровне. Избыточное накопление этих активных частиц в организме может приводить к повреждению важнейших биомолекул, включая ДНК, белки и липиды.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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