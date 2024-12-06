Как обычный киви может заменить витамины и минералы

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство людей привыкли очищать киви перед едой, но оказывается, это не всегда правильно. На самом деле киви можно и даже полезно употреблять вместе с кожурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Киви

Именно в кожуре этого фрукта (технически киви — ягода) сосредоточено наибольшее количество полезных веществ.

Чем полезна кожура киви

Внешняя часть плода — кладезь витаминов, фолиевой кислоты и ценных микроэлементов. Помимо этого, кожура богата калием, который так необходим организму. Интересно, что мякоть киви по количеству полезных веществ заметно уступает его кожуре.

Регулярное употребление киви с кожурой благотворно влияет на здоровье: укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи, а также поддерживает иммунитет.

Как правильно подготовить киви с кожурой

Перед тем как есть фрукт, его нужно тщательно вымыть теплой водой. Если кожура слишком ворсистая, можно обработать поверхность щеткой для фруктов. Однако удобнее выбирать плоды с гладкой кожурой — они более приятны для употребления.

Важно помнить, что мера тоже играет роль. Суточная норма — 2-3 плода, если вы едите их без кожуры. А для употребления с кожурой лучше ограничиться одним киви в день.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

