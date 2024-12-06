Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Volkswagen под давлением — работники начинают забастовку против увольнений
Популярные музыканты учат российских школьников и студентов создавать хиты
Тёплый салат из печёных баклажанов с перцем — такой ароматный, с зеленью и чесночком
5000-летние артефакты раскрывают тайну краха ранней цивилизации Месопотамии
Как вывести пятна с мягкой мебели? Вам помогут эти простые методы
Сосна в доме: как выбрать свежую и красивую ёлку на праздники
Владельцы парковок смогут сдавать места в аренду через приложение
Продюсер Рудченко объяснил желанием заработать приезд Ренаты Литвиновой в Москву
Секрет похудения на 10 кг раскрыла Кэти Перри

Как обычный киви может заменить витамины и минералы

1:24
Здоровье

Большинство людей привыкли очищать киви перед едой, но оказывается, это не всегда правильно. На самом деле киви можно и даже полезно употреблять вместе с кожурой.

Киви
Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Киви

Именно в кожуре этого фрукта (технически киви — ягода) сосредоточено наибольшее количество полезных веществ.

Чем полезна кожура киви

Внешняя часть плода — кладезь витаминов, фолиевой кислоты и ценных микроэлементов. Помимо этого, кожура богата калием, который так необходим организму. Интересно, что мякоть киви по количеству полезных веществ заметно уступает его кожуре.

Регулярное употребление киви с кожурой благотворно влияет на здоровье: укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи, а также поддерживает иммунитет.

Как правильно подготовить киви с кожурой

Перед тем как есть фрукт, его нужно тщательно вымыть теплой водой. Если кожура слишком ворсистая, можно обработать поверхность щеткой для фруктов. Однако удобнее выбирать плоды с гладкой кожурой — они более приятны для употребления.

Важно помнить, что мера тоже играет роль. Суточная норма — 2-3 плода, если вы едите их без кожуры. А для употребления с кожурой лучше ограничиться одним киви в день.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Наука и техника
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле Аудио 
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины
Авто
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Кофе и долголетие: как одна чашка в день продлевает жизнь
Кофе и долголетие: как одна чашка в день продлевает жизнь
Последние материалы
Шнуров запретил использовать его 3D-модель и снимать фильм о группе Ленинград
4 причины, почему стоит выбирать для интерьера светлые обои
Спрос будет — в конце года продажи авто вырастут
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как питание помогает победить онкологию
Бутерброды со шпротами со свежим огурчиком всегда уместны на праздничном столе
Ученые создали защиту для пересаженных клеток: прорыв в трансплантации
Россия может продлить электронные визы для интуристов
OpenAI выпустила новую версию ChatGPT Pro для инженеров и исследователей
Пионы на вашем участке: что влияет на их здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.