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Грецкие орехи: сколько можно есть, чтобы избежать неприятностей

1:08
Здоровье

Грецкие орехи славятся своим насыщенным вкусом, который ценят гурманы по всему миру. Многих привлекает идея включить этот продукт в ежедневный рацион, но возникает вопрос: безопасно ли это?

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грецкий орех

Ответ однозначный: да, но есть важное условие — соблюдение нормы. Рекомендуемая дневная порция составляет не более 30 граммов, что эквивалентно 4-6 орехам. Превышение этой нормы может вызвать неприятные последствия.

Что произойдет, если съесть больше

Грецкие орехи богаты маслами и клетчаткой, что при избыточном употреблении перегружает желудочно-кишечный тракт. Это может привести к расстройству пищеварения, включая диарею.

Для людей с аллергией ситуация еще строже. Даже небольшое количество орехов может спровоцировать сильную реакцию. В таких случаях лучше полностью отказаться от их употребления.

Грецкие орехи — ценный продукт, но важно соблюдать меру, чтобы наслаждаться их вкусом и пользой без риска для здоровья.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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