Врач рассказала, как пить воду по утрам для достижения максимальной пользы

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление стакана тёплой воды утром на голодный желудок способствует пробуждению организма, помогает настроиться на поддержание водного баланса в течение дня и подготавливает пищеварительную систему к приему пищи. Кроме того, по словам врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, это на 20% ускоряет метаболизм.

Фото: flickr.com by memoreks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Яблочная вода

В беседе с NEWS.ru она уточнила, что пить нужно небольшими глотками исключительно чистую или отфильтрованную воду. Эксперт не рекомендовала заменять утренний стакан воды чаем, кофе или фруктовыми соками. Данную процедуру желательно выполнять за 45 минут до первого приёма пищи. Эта привычка окажет положительное влияние на кровеносную и лимфатическую системы, а также на иммунитет.

"Чтобы вкус воды был освежающим, некоторые добавляют сок лимона. Этот цитрус ощелачивает организм, лечебные свойства такого питья увеличиваются. Однако вода с лимоном имеет противопоказания: повышенная кислотность и гастрит. В этом случае пейте обычную H2O, можно добавлять ложку мёда", — отметила специалист.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

