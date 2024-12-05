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Учёные выявили новый класс неврологических заболеваний, связанных с мутациями

1:58
Здоровье

Учёные Стэнфордского медицинского института обнаружили новую категорию неврологических патологий под названием "TRiCопатии", обусловленных изменениями в белковом комплексе TRiC. Данный комплекс, открытый доктором Джудит Фридман в 1992 году, является важнейшим компонентом в процессе формирования белковых структур организма.

учёные
Фото: freepik
учёные

Научная работа, представленная в издании Science, показывает, что нарушения в работе TRiC вызывают существенные отклонения в развитии головного мозга, включающие эпилептические приступы и когнитивные нарушения. Эти мутации, которые прежде считались несовместимыми с жизнью, теперь ассоциируются с различными неврологическими расстройствами.

Научный коллектив провёл серию экспериментов с использованием модельных организмов, включая нематод и рыб данио-рерио, для проверки своих предположений. Результаты исследований подтвердили взаимосвязь между мутациями TRiC и нарушениями развития мозга и двигательных функций.

Исследователи сконцентрировались на изучении того, как мутации воздействуют на белки актин и тубулин, предположительно играющие ключевую роль в возникновении неврологической симптоматики. Раскрытие механизмов влияния этих мутаций на белковые структуры может способствовать прогрессу в диагностике и терапии подобных заболеваний.

Исследователи отмечают, что их научное достижение может послужить фундаментом для создания инновационных методов лечения. Это позволит углубить понимание механизмов развития неврологических заболеваний и разработать более результативные терапевтические стратегии. В перспективе научная группа намерена расширить исследования влияния мутаций TRiC на иные белки и системы организма, что может привести к значимым открытиям в нейробиологии.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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