Диетолог рассказала о пользе ежедневного потребления брокколи

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Инна Мисникова назвала брокколи одним из наиболее ценных овощей, советуя включать его в ежедневный рацион. В своём Telegram-канале специалист рассказала о множестве благоприятных характеристик этого овоща, которые делают его обязательным элементом здорового питания.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

"Брокколи — овощ, который достоин быть на вашем столе каждый день!", — пишет Инна Мисникова.

Этот вид капусты содержит много особых веществ, таких как сульфорафан и индол-3-карбинол. Первое вещество известно своими противовоспалительными действиями, которые помогают ослаблять воспаления в организме, воздействуя на работу иммунных клеток. Это соединение также обеспечивает защиту от онкологических заболеваний, уменьшая вероятность их возникновения.

Индол-3-карбинол способствует предотвращению ожирения, диабета и болезней сердца и сосудов. Помимо этого, оно помогает уменьшить риск развития нейродегенеративных заболеваний и остеопороза, что делает брокколи ценным продуктом для поддержания общего состояния здоровья.

Значимым компонентом брокколи является кверцетин — сильный антиоксидант, который замедляет процессы старения и снижает возможность развития деменции. Этот флавоноид укрепляет здоровье, оберегая организм от различных заболеваний и способствуя увеличению продолжительности жизни.

Мисникова акцентирует внимание на том, что постоянное употребление брокколи способно существенно повысить качество жизни благодаря его богатому набору антиокислителей и противовоспалительных соединений. Она советует включать этот овощ в ежедневное меню для поддержания здоровья и профилактики большого количества заболеваний.

Брокколи оправданно носит звание суперпродукта, который должен быть в вашем рационе ежедневно. Это не только вкусный, но и крайне полезный овощ, который поможет усилить здоровье и обезопасить организм от многих болезней.

Уточнения

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