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Сердце человека впервые будет напечатано на 3D-принтере в 2025 году

2:02
Здоровье

Прогресс в сфере трансплантологии и биопечати создаёт перспективные возможности для решения проблемы дефицита органов для пересадки. Технологические инновации в области трёхмерной печати и создания искусственных органов в ближайшем будущем могут трансформировать методы лечения кардиологических и других патологий.

Биопринтер
Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Биопринтер

Согласно предсказаниям Saxo Bank, специалисты достигнут важной вехи в 2025 году, создав первое полноценно работающее сердце человека методом 3D-биопечати. Данный метод обеспечивает создание органов, совместимых с генетическим материалом конкретного больного, что поможет решить проблему нехватки донорских органов. Созданное сердце проходит этап созревания в специальном биореакторе и последующие испытания на животных. Успешное внедрение этой методики может стать прорывом в области восстановительной медицины и индивидуализированного лечения.

Важно отметить предыдущее достижение хирургов из Университета Дьюка, выполнивших первую успешную имплантацию искусственного сердца человеку. Разработанное французскими специалистами компании Carmat устройство, питающееся от внешнего источника, позволяет пациентам с сердечной недостаточностью вести практически обычный образ жизни.

Исследователи продолжают совершенствовать подобные устройства, внедряя биологические клапаны и разрабатывая автономные системы энергообеспечения в виде встроенных в протезы генераторов. Главная цель их исследований — наладить производство искусственных сердец для людей методом печати.

Развитие технологий трёхмерной печати и создания искусственных органов не останавливается, открывая новые медицинские возможности. В перспективе ожидается повсеместное внедрение печатных органов в медицинских учреждениях, что радикально изменит подходы к лечению и трансплантации.

Уточнения

Трансплантоло́гия — раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (в частности, почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов.

Печать органов использует методы, схожие с обычной 3D-печатью, когда компьютерная модель подается в принтер, который накладывает последовательные слои пластика или воска до получения 3D-объекта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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