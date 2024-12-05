Перечислены основные ошибки быстрого похудения

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приближение новогодних праздников вызывает у многих жителей России стремление оперативно сбросить вес, чтобы быть в отличной физической форме на празднике. Тем не менее, нередко допускаются распространенные просчеты, которые вместо ожидаемой пользы приносят вред здоровью.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

В процессе быстрого снижения веса не следует ориентироваться на распространённые в сети Интернет монодиеты, которые подразумевают потребление не более 500 ккал в сутки. Также нежелательны голодание или полное исключение жиров из рациона. Кроме того, ошибочно применение БАДов, позиционируемых как средства "для похудения". Избыточные физические нагрузки также могут нанести вред и не дать желаемого результата.

"Один из самых устойчивых мифов о похудении — курение притупляет чувство голода и помогает похудеть. Во время курения нарушается процесс обмена веществ, организм теряет нужные ему вещества", — предупреждает РИА "ФедералПресс".

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

