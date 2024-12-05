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Привычка мыть ванную комнату может увеличить риск развития рака

3:29
Здоровье

Вы можете быть удивлены, узнав, что ежедневные чистящие средства для ванной комнаты, которые вы используете, могут скрывать серьезные риски для здоровья. Хотя многие гордятся тем, что поддерживают чистоту своих ванных комнат, обычная привычка чистить туалеты может поставить под угрозу их здоровье.

Уборка в ванной
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уборка в ванной

Многие чистящие средства содержат вредные химические вещества, такие как формальдегид, фталаты и летучие органические соединения (ЛОС). Эти вещества при вдыхании могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а в некоторых случаях даже быть связаны с раком.

Ванные комнаты обычно представляют собой небольшие закрытые помещения с ограниченной вентиляцией, что создает идеальные условия для концентрации этих токсичных веществ. Пары чистящих средств могут долгое время оставаться в атмосфере, подвергая ваше тело опасности, сообщает Enikos.gr.

Чистящие средства используются для предотвращения роста бактерий и грибков в продуктах, однако они могут вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей.

Какие самые опасные вещества для чистки ванных комнат?

Некоторые из наиболее распространенных консервантов, обнаруженных в чистящих средствах, выделяющих формальдегид, — это кватерниум-15, гидантоин DMDM, имидазолидинилмочевина, диазолидинилмочевина, бромопол и глиоксаль. Рекомендуется внимательно читать этикетки и выбирать чистящие средства, не содержащие формальдегид.

Выбор правильных чистящих средств имеет решающее значение для поддержания здоровой домашней обстановки. Важно внимательно читать этикетки на продуктах и ​​избегать продуктов, содержащих формальдегид, фталаты и летучие органические соединения (ЛОС).

Почему следует избегать формальдегида?

Национальный институт рака США (NCI) классифицировал формальдегид как канцероген для человека. Длительное воздействие формальдегида может увеличить риск развития нескольких типов рака, включая лейкемию и рак органов дыхания.

"Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует формальдегид как канцероген для человека. Имеются данные о том, что формальдегид вызывает опухоли в полости носа (опухоли носа) и лейкемию у промышленных рабочих, подвергающихся его длительному воздействию. Однако кратковременное воздействие вряд ли будет иметь такую ​​же степень риска", — говорят эксперты в области здравоохранения.

Формальдегид можно найти во многих распространенных продуктах, которые при правильном использовании не должны вызывать проблем со здоровьем. Однако воздействие формальдегида может произойти в помещении в результате таких действий, как курение, приготовление пищи, использование благовоний или использование определенных строительных материалов.

Как защитить себя ?

Читайте этикетки, выбирайте продукты с натуральными ингредиентами и без токсичных веществ. Также проветривайте дом: откройте окна, чтобы улучшить качество воздуха в помещении. Используйте натуральные средства, например, сделайте собственные чистящие продукты из уксуса, лимона и пищевой соды.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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