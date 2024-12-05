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Нарколог развенчивает миф о неизлечимости женского алкоголизма

1:52
Здоровье

Существует мнение, что женский алкоголизм, в отличие от мужского, невозможно излечить. Но действительно ли есть разница? Правда ли, что женщина, однажды оказавшаяся на кривой путь, не сможет вернуться к нормальной жизни?

женский алкоголизм
Фото: freepik
женский алкоголизм

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев отметил, что утверждение о неизлечимости женского алкоголизма вызывает сомнения. Однако стоит учесть, что женщины часто долго скрывают свою зависимость и обращаются за помощью слишком поздно, что усугубляет ситуацию и создает дополнительные трудности, сообщает "Радио 1".

"Они обращаются к специалистам с выраженной анозогнозией восприятия своей болезни, с кучей каких-либо психологических и психиатрических проблем, которые стараются оккупировать алкоголем или спиртосодержащими веществами в виде корвалола, валокордина и так далее. Эти препараты отключают голову, человека затормаживает", — сказал он.

По его мнению, женщины зачастую обращаются за медицинской помощью на более поздних стадиях зависимости из-за стеснения и страха признаться в наличии проблемы с алкоголем.

Специалист отметил, что социальные ожидания от женщин значительно выше: они выступают в роли хранительниц домашнего очага, образцов красоты и материнства. Существует довольно много общественных стереотипов, касающихся женской зависимости. Например, в народной мудрости есть пословица, которая говорит о том, что если женщина пьет, то дом сгорает со всех сторон, а если мужчина — лишь с одной. Это подчеркивает более строгие требования, предъявляемые к женщинам. Также существуют различные мнения, утверждающие, что пьяная женщина не может быть хорошей хозяйкой.

Уточнения

Алкоголи́зм — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
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