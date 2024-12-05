Как объятия влияют на стресс и иммунитет

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Объятия положительно влияют на иммунитет и способствуют выработке окситоцина сообщила специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Маргарита Глумова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

А вот недостаток прикосновений, по словам эксперта, может вызывать чувство одиночества, усиливать стресс и ухудшать доверие в отношениях.

Она заявила, что благодаря объятиям люди получают эмоциональную поддержку и сохраняют дружеские связи.

"Для детей объятия — это источник чувства защищённости и любви, что важно для формирования уверенности в себе. Для взрослых — способ выразить заботу и показать, как важны отношения", — сказала специалист.

Чтобы объятия стали семейной традицией, Маргарита Глумова посоветовала сделать их ежедневным утренним ритуалом и обязательно обнимать детей перед тем, как они уйдут в школу, например, или перед сном. Она также порекомендовала добавить и простые прикосновения в период отдыха.

"Лёгкий массаж плеч, спины или рук во время совместного вечера поможет не только расслабиться, но и укрепить вашу связь, создавая атмосферу заботы и поддержки", — пояснила она.

Как сообщает сайт Москва 24, специалист считает, что не нужно искать повода для объятий, ведь даже похлопывание по плечу означает участие и поддержку.

Уточнения

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

