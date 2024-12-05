Три суперфуда, которые изменят жизнь женщин после 30

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог с образованием в Гарварде и Стэнфорде Саурабх Сети советует женщинам старше 30 лет включать в рацион три суперфуда: цветную капусту, грибы и зелёный чай. Эти продукты он рекомендует не только для здоровья пищеварительной системы, но и для поддержки мозга, учитывая тесную связь между мозгом и кишечником.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Цветная капуста

Почему важны эти продукты

Главная причина, по которой доктор Сети делает такой выбор, заключается в богатстве питательных веществ, которые способны улучшить качество жизни. Он подчёркивает: "Женщинам после 30 лет стоит серьёзно задуматься о включении этих компонентов в своё меню, так как они помогают поддерживать здоровье мозга, придают бодрость и укрепляют организм".

Цветная капуста : богата антиоксидантами и серосодержащими соединениями, которые способствуют детоксикации организма и снижают риск болезни Альцгеймера. Также этот овощ поддерживает функции мозга и помогает контролировать вес.

: богата антиоксидантами и серосодержащими соединениями, которые способствуют детоксикации организма и снижают риск болезни Альцгеймера. Также этот овощ поддерживает функции мозга и помогает контролировать вес. Грибы : исследования показывают, что женщины вдвое чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера, чем мужчины. Однако регулярное употребление грибов может снизить риск развития этого заболевания на 60%.

: исследования показывают, что женщины вдвое чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера, чем мужчины. Однако регулярное употребление грибов может снизить риск развития этого заболевания на 60%. Зелёный чай: благодаря полифенолам он обладает мощными противовоспалительными свойствами. Зелёный чай также уменьшает симптомы деменции и помогает справляться со стрессом за счёт L-теанина и кофеина в его составе. Кроме того, этот напиток способствует потере веса.

Что стоит исключить из рациона

Доктор Сети также предупреждает о вреде продуктов, негативно влияющих на микробиоту кишечника. Он рекомендует избегать переработанной пищи, жареных блюд и газированных напитков, которые могут нарушать баланс микрофлоры и ослаблять здоровье.

Уточнения

Суперпища или "суперфуд" (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

