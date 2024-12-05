Три суперфуда, которые изменят жизнь женщин после 30

Гастроэнтеролог с образованием в Гарварде и Стэнфорде Саурабх Сети советует женщинам старше 30 лет включать в рацион три суперфуда: цветную капусту, грибы и зелёный чай. Эти продукты он рекомендует не только для здоровья пищеварительной системы, но и для поддержки мозга, учитывая тесную связь между мозгом и кишечником.
Главная причина, по которой доктор Сети делает такой выбор, заключается в богатстве питательных веществ, которые способны улучшить качество жизни. Он подчёркивает: "Женщинам после 30 лет стоит серьёзно задуматься о включении этих компонентов в своё меню, так как они помогают поддерживать здоровье мозга, придают бодрость и укрепляют организм".
Доктор Сети также предупреждает о вреде продуктов, негативно влияющих на микробиоту кишечника. Он рекомендует избегать переработанной пищи, жареных блюд и газированных напитков, которые могут нарушать баланс микрофлоры и ослаблять здоровье.
Суперпища или "суперфуд" (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.