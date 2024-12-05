Заболеваемость микоплазмой в Бурятии выросла в пять раз

Число случаев микоплазменной инфекции среди детей в Бурятии за год увеличилось в пять раз. Если в прошлом году было зарегистрировано 26 заболевших, то в этом году госпитализацию потребовалось уже 135 пациентам. Инфекция активно распространяется не только в Бурятии, но и по всей России, отметил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов в интервью изданию "Подмосковье сегодня".
По словам Осипова, диагностика проводится при помощи лабораторных исследований, которые назначаются во время госпитализации или амбулаторного лечения.
"Диагностика проста: для этого используется ПЦР-тест, который дает результат уже на второй день. Мы фиксируем случаи инфекции и в Домодедовской больнице. Они единичны, но встречаются", — рассказал врач.
Несмотря на заметный рост заболеваемости, Андрей Осипов подчеркнул, что паниковать не стоит. По его словам, инфекция хорошо изучена, а сезонный подъем заболеваемости связан с осенне-зимним периодом и улучшением диагностики.
"Это не вспышка в классическом понимании. Просто пациентов стали чаще обследовать, что позволяет чаще выявлять микоплазменную инфекцию", — добавил Осипов.
Чаще всего заболевание проявляется в виде микоплазменной пневмонии. Её основные симптомы — повышенная температура, кашель и насморк. Реже встречается так называемая "типичная" пневмония, которая также характерна для этой инфекции.
"Лечение достаточно простое. Используются препараты, воздействующие на микоплазму. Бояться этого заболевания не стоит", — подытожил врач.
Микоплазма (лат. Mycoplasma) — род бактерий класса Микоплазмы (Mollicutes), не имеющих клеточной стенки.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.