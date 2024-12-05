Заболеваемость микоплазмой в Бурятии выросла в пять раз

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Число случаев микоплазменной инфекции среди детей в Бурятии за год увеличилось в пять раз. Если в прошлом году было зарегистрировано 26 заболевших, то в этом году госпитализацию потребовалось уже 135 пациентам. Инфекция активно распространяется не только в Бурятии, но и по всей России, отметил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов в интервью изданию "Подмосковье сегодня".

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik врач

Как выявляют микоплазменную инфекцию

По словам Осипова, диагностика проводится при помощи лабораторных исследований, которые назначаются во время госпитализации или амбулаторного лечения.

"Диагностика проста: для этого используется ПЦР-тест, который дает результат уже на второй день. Мы фиксируем случаи инфекции и в Домодедовской больнице. Они единичны, но встречаются", — рассказал врач.

Стоит ли бояться инфекции

Несмотря на заметный рост заболеваемости, Андрей Осипов подчеркнул, что паниковать не стоит. По его словам, инфекция хорошо изучена, а сезонный подъем заболеваемости связан с осенне-зимним периодом и улучшением диагностики.

"Это не вспышка в классическом понимании. Просто пациентов стали чаще обследовать, что позволяет чаще выявлять микоплазменную инфекцию", — добавил Осипов.

Симптомы и лечение

Чаще всего заболевание проявляется в виде микоплазменной пневмонии. Её основные симптомы — повышенная температура, кашель и насморк. Реже встречается так называемая "типичная" пневмония, которая также характерна для этой инфекции.

"Лечение достаточно простое. Используются препараты, воздействующие на микоплазму. Бояться этого заболевания не стоит", — подытожил врач.

Уточнения

Микоплазма (лат. Mycoplasma) — род бактерий класса Микоплазмы (Mollicutes), не имеющих клеточной стенки.

