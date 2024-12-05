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Заболеваемость микоплазмой в Бурятии выросла в пять раз

1:54
Здоровье

Число случаев микоплазменной инфекции среди детей в Бурятии за год увеличилось в пять раз. Если в прошлом году было зарегистрировано 26 заболевших, то в этом году госпитализацию потребовалось уже 135 пациентам. Инфекция активно распространяется не только в Бурятии, но и по всей России, отметил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов в интервью изданию "Подмосковье сегодня".

врач
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врач

Как выявляют микоплазменную инфекцию

По словам Осипова, диагностика проводится при помощи лабораторных исследований, которые назначаются во время госпитализации или амбулаторного лечения.

"Диагностика проста: для этого используется ПЦР-тест, который дает результат уже на второй день. Мы фиксируем случаи инфекции и в Домодедовской больнице. Они единичны, но встречаются", — рассказал врач.

Стоит ли бояться инфекции

Несмотря на заметный рост заболеваемости, Андрей Осипов подчеркнул, что паниковать не стоит. По его словам, инфекция хорошо изучена, а сезонный подъем заболеваемости связан с осенне-зимним периодом и улучшением диагностики.

"Это не вспышка в классическом понимании. Просто пациентов стали чаще обследовать, что позволяет чаще выявлять микоплазменную инфекцию", — добавил Осипов.

Симптомы и лечение

Чаще всего заболевание проявляется в виде микоплазменной пневмонии. Её основные симптомы — повышенная температура, кашель и насморк. Реже встречается так называемая "типичная" пневмония, которая также характерна для этой инфекции.

"Лечение достаточно простое. Используются препараты, воздействующие на микоплазму. Бояться этого заболевания не стоит", — подытожил врач.

Уточнения

Микоплазма (лат. Mycoplasma) — род бактерий класса Микоплазмы (Mollicutes), не имеющих клеточной стенки.  

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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