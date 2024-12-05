Как выбрать самые вкусные мандарины к Новому году

Новый год в России трудно представить без мандаринов — их сладкий вкус и бодрящий аромат давно стали символами зимних праздников. Эти яркие цитрусовые не только украшают стол, но и поднимают настроение, создавая атмосферу уюта. Однако, чтобы мандарины действительно радовали вкусом, важно знать, как их правильно выбирать. О том, на что обратить внимание, рассказала врач-диетолог Наталья Вольпина.
Мандарины — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь витаминов. Благодаря высокому содержанию витамина С, они укрепляют иммунитет и помогают справляться с простудами. Кроме того, мандарины содержат витамины группы В, калий, магний и антиоксиданты, что делает их полезными для сердца, нервной системы и общего тонуса организма.
Интересно, что полезна не только мякоть, но и кожура мандаринов. Она богата эфирными маслами и флавоноидами, которые борются со стрессом и дарят ощущение радости. Цедру мандаринов можно добавлять в чай, десерты или выпечку, чтобы усилить их аромат и вкус.
"Мандарины востребованы на Новый год не просто так. Они вкусные, полезные, помогают укрепить иммунитет и поднять настроение", — отмечает Наталья Вольпина.
На рынках и в магазинах можно найти мандарины из разных стран: Турции, Марокко, Испании, Абхазии, Китая и Египта. Каждый сорт имеет свои особенности:
"У каждого сорта свои преимущества. Например, клементины порадуют сладостью, а абхазские мандарины — ароматом", — добавила врач.
Чтобы покупка радовала, учитывайте следующие советы:
Также важно помнить, что листики на мандаринах — это не гарантия свежести, а скорее маркетинговый ход.
Если до праздников еще есть время, храните мандарины в холодильнике при температуре от +3 до +8°C. Перед этим переложите их из полиэтиленового пакета в бумажный или сетчатый. Чтобы мандарины дольше оставались сочными, можно натереть кожуру растительным маслом.
"Лучшая температура для хранения мандаринов — это холодильник. В комнатных условиях они быстро теряют свои свойства", — подытожила Наталья Вольпина.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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