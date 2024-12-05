Как выбрать самые вкусные мандарины к Новому году

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый год в России трудно представить без мандаринов — их сладкий вкус и бодрящий аромат давно стали символами зимних праздников. Эти яркие цитрусовые не только украшают стол, но и поднимают настроение, создавая атмосферу уюта. Однако, чтобы мандарины действительно радовали вкусом, важно знать, как их правильно выбирать. О том, на что обратить внимание, рассказала врач-диетолог Наталья Вольпина.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандарины

Полезные свойства мандаринов

Мандарины — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь витаминов. Благодаря высокому содержанию витамина С, они укрепляют иммунитет и помогают справляться с простудами. Кроме того, мандарины содержат витамины группы В, калий, магний и антиоксиданты, что делает их полезными для сердца, нервной системы и общего тонуса организма.

Интересно, что полезна не только мякоть, но и кожура мандаринов. Она богата эфирными маслами и флавоноидами, которые борются со стрессом и дарят ощущение радости. Цедру мандаринов можно добавлять в чай, десерты или выпечку, чтобы усилить их аромат и вкус.

"Мандарины востребованы на Новый год не просто так. Они вкусные, полезные, помогают укрепить иммунитет и поднять настроение", — отмечает Наталья Вольпина.

Популярные сорта мандаринов

На рынках и в магазинах можно найти мандарины из разных стран: Турции, Марокко, Испании, Абхазии, Китая и Египта. Каждый сорт имеет свои особенности:

Клементины — сладкие, сочные плоды с тонкой кожурой, которую легко очистить.

Сатсума — мандарины с рыхлой кожурой и кисло-сладким вкусом. Обычно без косточек.

Танжерины — мелкие, слегка кисловатые, с характерной красноватой кожурой. Они хорошо хранятся и медленно портятся.

Абхазские мандарины — ароматные, сочные плоды с минимальным количеством косточек.

"У каждого сорта свои преимущества. Например, клементины порадуют сладостью, а абхазские мандарины — ароматом", — добавила врач.

Как выбрать идеальные мандарины

Чтобы покупка радовала, учитывайте следующие советы:

Внешний вид: кожура должна быть яркой, ровной и гладкой, без пятен и плесени.

Запах: насыщенный цитрусовый аромат — главный признак зрелости.

Упругость: спелый мандарин будет тяжелым и слегка упругим.

"Брызги" эфирных масел: при легком нажатии кожура должна выделять масло.

Также важно помнить, что листики на мандаринах — это не гарантия свежести, а скорее маркетинговый ход.

Как сохранить свежесть

Если до праздников еще есть время, храните мандарины в холодильнике при температуре от +3 до +8°C. Перед этим переложите их из полиэтиленового пакета в бумажный или сетчатый. Чтобы мандарины дольше оставались сочными, можно натереть кожуру растительным маслом.

"Лучшая температура для хранения мандаринов — это холодильник. В комнатных условиях они быстро теряют свои свойства", — подытожила Наталья Вольпина.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

