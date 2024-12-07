Модель скинула 26 кг после родов! Как ей это удалось?

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Модель София Ричи родила в мае 2024 года. Это сильно повлияло на её жизнь. Когда звезда носила ребенка под сердцем, к её весу прибавилось почти 30 килограммов. Ниже рассказываем, как Ричи начала худеть и сбросила 26 лишних кило.

Фото: Instagram Софии Ричи Модель София Ричи

София рассказала, что забота о малыше и другие бытовые дела помогают вести активный образ жизни. Этот подход в сочетании с правильным питанием помог модели скинуть лишний вес и почти вернуться в привычную форму.

"Моя жизнь обрела смысл! Я никогда никого так сильно в своей жизни не любила. Я, можно сказать, одержима материнством. Из-за постоянных дел я быстро похудела", — отметила Ричи.

Она добавила, что беременность научила её принимать своё тело в любом виде. Модель относится к себе с заботой и худеет "мягко", без голодовки и ограничений в еде.

Уточнения

София Александра Ричи (англ. Sofia Alexandra Richie; род. 24 августа 1998, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская модель.

