Как составить правильный уход без старых заблуждений

Многие женщины следуют устаревшим правилам ухода за кожей, которые давно опровергнуты специалистами. Вот пять популярных мифов, которые не имеют смысла:
1. Чем больше воды, тем лучше кожа
Увлажнение кожи не связано с количеством выпитой воды. Ни гладкость, ни морщины не зависят напрямую от объёма потребляемой жидкости — этому нет научного подтверждения.
2. Кожа привыкает к косметике
Мнение, что косметику нужно менять, чтобы кожа "не привыкала", ошибочно. Если средство перестало давать эффект, возможно, коже нужны другие компоненты, а не полная замена. Корректируйте уход в зависимости от сезона и добавляйте новые продукты только для решения конкретных проблем.
3. Уход за кожей зависит от возраста
Возраст сам по себе не определяет, какой уход требуется. Всё зависит от состояния кожи и образа жизни. Выбирайте средства, которые помогают решить текущие проблемы, а не ориентируйтесь на возрастные рекомендации.
4. Кожа нуждается в двойном очищении каждый день
Ежедневное двойное очищение может пересушить кожу. Используйте этот метод только для удаления макияжа или сильных загрязнений. В остальное время достаточно мягкого очищающего средства.
5. Жирной коже не нужен увлажняющий крем
Даже жирная кожа нуждается в увлажнении. Если этого не делать, кожа начнёт вырабатывать ещё больше себума, чтобы восполнить недостаток влаги. Выбирайте лёгкие кремы, например, с гиалуроновой кислотой, чтобы поддерживать баланс.
Ориентируйтесь на потребности своей кожи, а не на устаревшие мифы, и ваш уход станет действительно эффективным.
Косме́тика - учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.