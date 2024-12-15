Что происходит с чаем, если отжать пакетик

Многие люди привычно отжимают чайный пакетик после заваривания, стараясь выжать из него максимум. Однако эта привычка может обернуться не только ухудшением вкуса напитка, но и вредом для здоровья.
Во время заваривания чай выделяет дубильные вещества, которые в небольших количествах благоприятно воздействуют на организм: они тонизируют и заряжают энергией.
Но при отжимании пакетика концентрация этих веществ резко увеличивается. Это может привести к следующим последствиям:
Попытки выжать остатки жидкости из пакетика бессмысленны: напитка станет больше лишь незначительно, но он потеряет приятный вкус и может оказаться вредным. Качественный чай не требует "дожатия" — достаточно правильного времени заваривания.
Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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