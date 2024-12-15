Что происходит с чаем, если отжать пакетик

Почему отжимать чайный пакетик — плохая идея

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему нельзя отжимать чайный пакетик: распространённая ошибка любителей чая

Многие люди привычно отжимают чайный пакетик после заваривания, стараясь выжать из него максимум. Однако эта привычка может обернуться не только ухудшением вкуса напитка, но и вредом для здоровья.

В чём проблема?

Во время заваривания чай выделяет дубильные вещества, которые в небольших количествах благоприятно воздействуют на организм: они тонизируют и заряжают энергией.

Но при отжимании пакетика концентрация этих веществ резко увеличивается. Это может привести к следующим последствиям:

Появление избыточной горечи во вкусе.

Потенциальный вред для желудка из-за агрессивного воздействия дубильных веществ.

Как заваривать чай правильно?

Поместите чайный пакетик в чашку и залейте кипятком. Подождите 3-5 минут, пока чай заварится. Аккуратно извлеките пакетик, не отжимая его, и выбросьте.

Попытки выжать остатки жидкости из пакетика бессмысленны: напитка станет больше лишь незначительно, но он потеряет приятный вкус и может оказаться вредным. Качественный чай не требует "дожатия" — достаточно правильного времени заваривания.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

