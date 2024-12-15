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Как грецкие орехи влияют на организм и сколько их можно есть

Сколько грецких орехов можно есть без вреда для здоровья
1:12
Здоровье

Можно ли есть грецкие орехи каждый день? Главное правило

Грецкие орехи — это вкусный и полезный продукт, который многие готовы есть ежедневно. Но чтобы такая привычка не обернулась проблемами, важно соблюдать простое правило: не превышать норму в 30 граммов в день.

Сколько это в орехах?

Примерно 4-6 орехов в сутки — этого достаточно для получения всех полезных свойств. Употребление большего количества, например 40-50 граммов, может вызвать неприятные последствия.

Что будет, если съесть больше нормы?

Грецкие орехи содержат большое количество масел и клетчатки, что создаёт нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Основной риск — расстройства пищеварения, такие как диарея.

Что важно учитывать аллергикам?

Для людей с аллергией на грецкие орехи важно полностью исключить их из рациона, даже в минимальных количествах.

Как сделать орехи частью здорового питания?

Следуйте простому правилу: не превышайте рекомендованную норму и употребляйте их в рамках сбалансированного рациона.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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