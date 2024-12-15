Как грецкие орехи влияют на организм и сколько их можно есть

Грецкие орехи — это вкусный и полезный продукт, который многие готовы есть ежедневно. Но чтобы такая привычка не обернулась проблемами, важно соблюдать простое правило: не превышать норму в 30 граммов в день.
Примерно 4-6 орехов в сутки — этого достаточно для получения всех полезных свойств. Употребление большего количества, например 40-50 граммов, может вызвать неприятные последствия.
Грецкие орехи содержат большое количество масел и клетчатки, что создаёт нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Основной риск — расстройства пищеварения, такие как диарея.
Для людей с аллергией на грецкие орехи важно полностью исключить их из рациона, даже в минимальных количествах.
Следуйте простому правилу: не превышайте рекомендованную норму и употребляйте их в рамках сбалансированного рациона.
Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.
Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.