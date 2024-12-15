Почему одноразовая тренировка не спасёт от похмелья

Существует множество способов борьбы с похмельем, начиная от народного рассола и заканчивая бульоном или таблеткой от головы. Однако учёные из Университета Айовы решили изучить ещё один подход — спорт.
После чрезмерного употребления алкоголя организм сталкивается с обезвоживанием, нарушением сна, проблемами с пищеварением и учащённым сердцебиением. Всё это сопровождается выбросом адреналина, что усиливает тревожность.
Первым делом учёные рекомендуют восполнить уровень жидкости в организме, так как обезвоживание значительно ухудшает самочувствие.
Если вы регулярно занимаетесь физической активностью, то на утро после бурной ночи лучшим вариантом станет лёгкая пробежка, пешая прогулка или плавание. Эти виды нагрузки помогут организму восстановиться. Перед тренировкой важно выпить воды и съесть что-нибудь солёное.
Спорт действительно может улучшить самочувствие, но только для тех, кто привык к физической активности и занимается регулярно. Одноразовая тренировка для человека, далёкого от спорта, не даст ощутимого эффекта.
Спорт способен помочь при похмелье только при условии постоянных тренировок и хорошей физической формы. В остальных случаях лучше выбрать другие проверенные методы восстановления.
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал) — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.