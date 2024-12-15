Почему одноразовая тренировка не спасёт от похмелья

Может ли спорт победить похмелье

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует множество способов борьбы с похмельем, начиная от народного рассола и заканчивая бульоном или таблеткой от головы. Однако учёные из Университета Айовы решили изучить ещё один подход — спорт.

Фото: pxhere тренировка

Что происходит с организмом?

После чрезмерного употребления алкоголя организм сталкивается с обезвоживанием, нарушением сна, проблемами с пищеварением и учащённым сердцебиением. Всё это сопровождается выбросом адреналина, что усиливает тревожность.

Первым делом учёные рекомендуют восполнить уровень жидкости в организме, так как обезвоживание значительно ухудшает самочувствие.

Какой спорт выбрать?

Если вы регулярно занимаетесь физической активностью, то на утро после бурной ночи лучшим вариантом станет лёгкая пробежка, пешая прогулка или плавание. Эти виды нагрузки помогут организму восстановиться. Перед тренировкой важно выпить воды и съесть что-нибудь солёное.

Важно помнить

Спорт действительно может улучшить самочувствие, но только для тех, кто привык к физической активности и занимается регулярно. Одноразовая тренировка для человека, далёкого от спорта, не даст ощутимого эффекта.

Вывод

Спорт способен помочь при похмелье только при условии постоянных тренировок и хорошей физической формы. В остальных случаях лучше выбрать другие проверенные методы восстановления.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал) — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



