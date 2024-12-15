Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти признаки говорят о том, что ваша собака вас не уважает
Жареная рыба в сырном кляре: неповторимый вкус и аромат
США хотят ослабить экономику России, но турбулентность на рынке нефти пугает Байдена
Солнечная краска для электромобилей — революционный подход к энергоснабжению
Платные дороги будущего: какие проекты получат финансирование до 2030 года
Простое средство для облегчения боли в суставах и контроля сахара в крови
Четыре простых способа сохранить хлеб свежим на долгие дни
Рецепт новогоднего салата "Любимый муж", который порадует вас своим вкусом
Что означает, когда кошка смотрит на вас и медленно моргает

Почему одноразовая тренировка не спасёт от похмелья

Может ли спорт победить похмелье
1:34
Здоровье

Существует множество способов борьбы с похмельем, начиная от народного рассола и заканчивая бульоном или таблеткой от головы. Однако учёные из Университета Айовы решили изучить ещё один подход — спорт.

тренировка
Фото: pxhere
тренировка

Что происходит с организмом?

После чрезмерного употребления алкоголя организм сталкивается с обезвоживанием, нарушением сна, проблемами с пищеварением и учащённым сердцебиением. Всё это сопровождается выбросом адреналина, что усиливает тревожность.

Первым делом учёные рекомендуют восполнить уровень жидкости в организме, так как обезвоживание значительно ухудшает самочувствие.

Какой спорт выбрать?

Если вы регулярно занимаетесь физической активностью, то на утро после бурной ночи лучшим вариантом станет лёгкая пробежка, пешая прогулка или плавание. Эти виды нагрузки помогут организму восстановиться. Перед тренировкой важно выпить воды и съесть что-нибудь солёное.

Важно помнить

Спорт действительно может улучшить самочувствие, но только для тех, кто привык к физической активности и занимается регулярно. Одноразовая тренировка для человека, далёкого от спорта, не даст ощутимого эффекта.

Вывод

Спорт способен помочь при похмелье только при условии постоянных тренировок и хорошей физической формы. В остальных случаях лучше выбрать другие проверенные методы восстановления.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал) — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Обсудить
Сейчас читают
Удобрение, которое спасёт урожай жимолости
Садоводство, цветоводство
Удобрение, которое спасёт урожай жимолости Аудио 
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Российский шоу-бизнес
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной Аудио 
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Может ли спорт победить похмелье
Жареная рыба в сырном кляре: неповторимый вкус и аромат
США хотят ослабить экономику России, но турбулентность на рынке нефти пугает Байдена
Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ
Солнечная краска для электромобилей — революционный подход к энергоснабжению
Платные дороги будущего: какие проекты получат финансирование до 2030 года
Простое средство для облегчения боли в суставах и контроля сахара в крови
Четыре простых способа сохранить хлеб свежим на долгие дни
Рецепт новогоднего салата "Любимый муж", который порадует вас своим вкусом
Что означает, когда кошка смотрит на вас и медленно моргает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.