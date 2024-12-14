Правила выбора жвачки для восстановления эмали

Секрет здоровья зубов в жевательной резинке

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жвачка для здоровья зубов: что искать в составе

Если вы хотите освежить дыхание и одновременно позаботиться о здоровье зубов, выбирайте жевательную резинку с умом. Не хватайте первую попавшуюся упаковку, а потратьте несколько минут, чтобы изучить состав.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Губы

Главный компонент, который стоит искать, — ксилит. Он помогает восстанавливать зубную эмаль благодаря своим свойствам:

Увеличивает содержание бикарбонатов, кальция и фосфора в слюне.

Снижает кислотность в полости рта, создавая щелочную среду.

Благодаря этим процессам происходит реминерализация эмали, что укрепляет зубы.

Как правильно жевать жвачку?

Не дольше 10 минут, чтобы не перегружать челюсть.

Только после еды: жвачка стимулирует выработку желудочного сока, что может усилить аппетит.

Этих нескольких минут достаточно, чтобы слюна начала активно очищать зубы, а желудок не испытывал лишней нагрузки.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка - кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

