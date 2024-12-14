Правила выбора жвачки для восстановления эмали

Если вы хотите освежить дыхание и одновременно позаботиться о здоровье зубов, выбирайте жевательную резинку с умом. Не хватайте первую попавшуюся упаковку, а потратьте несколько минут, чтобы изучить состав.
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы
Главный компонент, который стоит искать, — ксилит. Он помогает восстанавливать зубную эмаль благодаря своим свойствам:
Увеличивает содержание бикарбонатов, кальция и фосфора в слюне.
Снижает кислотность в полости рта, создавая щелочную среду.
Благодаря этим процессам происходит реминерализация эмали, что укрепляет зубы.
Как правильно жевать жвачку?
Не дольше 10 минут, чтобы не перегружать челюсть.
Только после еды: жвачка стимулирует выработку желудочного сока, что может усилить аппетит.
Этих нескольких минут достаточно, чтобы слюна начала активно очищать зубы, а желудок не испытывал лишней нагрузки.
Уточнения
Жева́тельная рези́нка - кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.