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Правила выбора жвачки для восстановления эмали

Секрет здоровья зубов в жевательной резинке
1:02
Здоровье

Жвачка для здоровья зубов: что искать в составе

Если вы хотите освежить дыхание и одновременно позаботиться о здоровье зубов, выбирайте жевательную резинку с умом. Не хватайте первую попавшуюся упаковку, а потратьте несколько минут, чтобы изучить состав.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

Главный компонент, который стоит искать, — ксилит. Он помогает восстанавливать зубную эмаль благодаря своим свойствам:

  • Увеличивает содержание бикарбонатов, кальция и фосфора в слюне.
  • Снижает кислотность в полости рта, создавая щелочную среду.
  • Благодаря этим процессам происходит реминерализация эмали, что укрепляет зубы.

Как правильно жевать жвачку?

  • Не дольше 10 минут, чтобы не перегружать челюсть.
  • Только после еды: жвачка стимулирует выработку желудочного сока, что может усилить аппетит.

Этих нескольких минут достаточно, чтобы слюна начала активно очищать зубы, а желудок не испытывал лишней нагрузки.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка - кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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