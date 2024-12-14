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В России могут запретить курение на ходу

Табачный дым в движении и как с ним хотят бороться
1:22
Здоровье

Депутат фракции "Новые люди", Амир Хамитов, выступил с инициативой расширить запрет на курение в общественных местах, включив в него запрет на курение во время движения по улицам.

Девушка курит
Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка курит

Депутат предлагает внести изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма". По его мнению, существующие меры не решают проблему пассивного курения. Люди, которые курят на ходу, заставляют окружающих, включая некурящих, вдыхать табачный дым, нанося вред их здоровью. Хамитов подчеркнул, что влияние пассивного курения на организм давно доказано, а введение нового запрета сможет снизить этот риск.

Ещё один аргумент в пользу инициативы — проблема загрязнения улиц окурками. Депутат считает, что запрет на курение на ходу поможет уменьшить количество мусора.

Документ с предложением уже направлен в Министерство здравоохранения на рассмотрение. Если его одобрят, новая норма станет частью масштабной программы по борьбе с курением в России.

Ранее правительство уже поддержало повышение штрафов за курение вблизи школ и других образовательных учреждений. Новый размер штрафов планируется увеличить до 2-3 тысяч рублей вместо нынешних 500-1500 рублей.

Уточнения

Куре́ние - вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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