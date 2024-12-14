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Почему популярные супы могут стать угрозой для здоровья

Три супа, которые могут навредить вашему здоровью
1:13
Здоровье

Какие супы стоит есть с осторожностью? Советы гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог А. Констанденков рассказал, какие супы могут отрицательно сказаться на здоровье, особенно если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или другие хронические заболевания.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Солянка:

В состав этого популярного блюда входят колбасные и копчёные изделия, богатые жирами, солью и консервантами. Такая комбинация может раздражать желудочно-кишечный тракт и наносить вред людям с болезнями почек, сердечно-сосудистой системы или нарушениями липидного обмена.

Грибной суп:

Грибы содержат хитин, который человеческий организм не способен расщеплять из-за отсутствия необходимых ферментов. Поэтому этот суп не подходит для людей с язвой, гастритом или другими заболеваниями ЖКТ.

Гороховый суп:

Блюдо из сухого гороха или других бобовых часто вызывает вздутие, метеоризм и дискомфорт в животе. Оно также не рекомендуется при запорах.

Если вы любите эти супы, употребляйте их умеренно и с учётом особенностей своего организма.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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