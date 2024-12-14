Почему популярные супы могут стать угрозой для здоровья

Гастроэнтеролог А. Констанденков рассказал, какие супы могут отрицательно сказаться на здоровье, особенно если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или другие хронические заболевания.
В состав этого популярного блюда входят колбасные и копчёные изделия, богатые жирами, солью и консервантами. Такая комбинация может раздражать желудочно-кишечный тракт и наносить вред людям с болезнями почек, сердечно-сосудистой системы или нарушениями липидного обмена.
Грибы содержат хитин, который человеческий организм не способен расщеплять из-за отсутствия необходимых ферментов. Поэтому этот суп не подходит для людей с язвой, гастритом или другими заболеваниями ЖКТ.
Блюдо из сухого гороха или других бобовых часто вызывает вздутие, метеоризм и дискомфорт в животе. Оно также не рекомендуется при запорах.
Если вы любите эти супы, употребляйте их умеренно и с учётом особенностей своего организма.
Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.