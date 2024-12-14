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Смартфоны опасны за обеденным столом

Почему нельзя пользоваться смартфоном за едой
1:13
Здоровье

Почему использование телефона за столом может быть опасным?

Многие из нас так привыкли к смартфонам, что не выпускают их из рук даже во время еды. Однако эта привычка может быть не только невежливой, но и опасной для здоровья.

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Телефоны легко собирают микробы с различных поверхностей, что делает их настоящими переносчиками бактерий. По словам доктора Г. Ная, контакт с такими микроорганизмами может привести к серьёзным проблемам с пищеварением и даже более тяжёлым заболеваниям, таким как сепсис или пневмония. Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом.

Доктор также предостерегает от использования телефона в туалете. В таких местах гаджеты особенно уязвимы к загрязнению опасными микроорганизмами.

Как правильно дезинфицировать телефон:

  1. Отключите устройство.
  2. Снимите чехол и вымойте его горячей мыльной водой.
  3. Протрите корпус телефона спиртовой салфеткой, не забывая о кнопках и разъёмах.
  4. Удалите грязь из портов с помощью зубочистки.

И, конечно, не забывайте регулярно мыть руки, чтобы защитить себя и окружающих.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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