Смартфоны опасны за обеденным столом

Многие из нас так привыкли к смартфонам, что не выпускают их из рук даже во время еды. Однако эта привычка может быть не только невежливой, но и опасной для здоровья.
Телефоны легко собирают микробы с различных поверхностей, что делает их настоящими переносчиками бактерий. По словам доктора Г. Ная, контакт с такими микроорганизмами может привести к серьёзным проблемам с пищеварением и даже более тяжёлым заболеваниям, таким как сепсис или пневмония. Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом.
Доктор также предостерегает от использования телефона в туалете. В таких местах гаджеты особенно уязвимы к загрязнению опасными микроорганизмами.
И, конечно, не забывайте регулярно мыть руки, чтобы защитить себя и окружающих.
Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.