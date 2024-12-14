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Что могут рассказать ваши ногти о развитии деменции

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0:55
Здоровье

Деменция может проявляться разными симптомами, часто связанными с изменением поведения. Люди с этим заболеванием становятся более раздражительными, переживают из-за своей забывчивости и испытывают сложности при вождении. Однако иногда признаки болезни могут быть неочевидными и даже удивительными.

Маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр

Польские учёные недавно выяснили, что на ранней стадии деменции изменяется концентрация кальция, магния, ртути и других микроэлементов в ногтях. Эти изменения могут приводить к деформации или изменению цвета ногтевых пластин.

Важно помнить, что такие изменения могут быть связаны не только с деменцией, но и с другими заболеваниями. Если вы заметили подобные признаки без явных причин, следует обратиться к врачу для получения консультации и исключения возможных проблем со здоровьем.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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