Что могут рассказать ваши ногти о развитии деменции

Ногтевой синдром, который указывает на деменцию

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Деменция может проявляться разными симптомами, часто связанными с изменением поведения. Люди с этим заболеванием становятся более раздражительными, переживают из-за своей забывчивости и испытывают сложности при вождении. Однако иногда признаки болезни могут быть неочевидными и даже удивительными.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр

Польские учёные недавно выяснили, что на ранней стадии деменции изменяется концентрация кальция, магния, ртути и других микроэлементов в ногтях. Эти изменения могут приводить к деформации или изменению цвета ногтевых пластин.

Важно помнить, что такие изменения могут быть связаны не только с деменцией, но и с другими заболеваниями. Если вы заметили подобные признаки без явных причин, следует обратиться к врачу для получения консультации и исключения возможных проблем со здоровьем.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

