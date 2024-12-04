Диетолог назвала необычное последствие отказа от сахара

Снижение углеводов в питании может оказать заметное влияние как на общее состояние здоровья, так и на работу мозга.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Врач-терапевт и диетолог Елена Устинова рассказала о том, как уменьшение углеводов может не только помочь в борьбе с лишним весом, но и способствовать улучшению когнитивных функций.

По мнению Устиновой, главной причиной набора лишнего веса является избыток углеводов в рационе. Сокращая их употребление, организм начинает активнее расходовать жировые запасы, что приводит к снижению массы тела, уменьшению отечности и улучшению состояния кожи. Интересно, что одним из наиболее значимых результатов является улучшение мышечной активности и развитие творческого мышления.

Диетолог отметила, что исключение сахара и сладких напитков из рациона может благоприятно сказаться на общем состоянии организма. В условиях современного мира наблюдается подъем уровня ожирения, который во многом обусловлен чрезмерным потреблением углеводов, передает "Газета.ru".

Уточнения

Углево́ды — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

