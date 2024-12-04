Может ли приём противозачаточных таблеток привести к инсульту?

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Наталья Леонтьева объяснила, безопасно ли принимать противозачаточные таблетки и способны ли они вызвать инсульт и инфаркт.

Комбинированные оральные контрацептивы или КОК — это один из самых популярных методов контрацепции. К тому же их можно принимать с лечебной целью при различных женских заболеваниях. Они содержат 2 вида женских гормонов: эстроген и прогестаген.

Правда ранее считалось, что они способны повышать риск развития тромбов и приводить к тромбозам, а следовательно к инфарктам и инсультам.

По словам врача, раньше в КОК использовались большие дозы эстрогена, что и могло провоцировать проблемы со здоровьем.

"Те дозы эстрогена повышали свёртываемость крови и приводили к образованию тромбов", — уточнила она.

Но наука не стоит на месте, и сейчас эстроген используют в других формах и в минимальных дозах. Поэтому приём КОК вполне безопасен, передает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — группа гормональных контрацептивов для предупреждения нежелательной беременности, содержащая два вида гормонов — эстрогены и прогестины.



Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.



Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

