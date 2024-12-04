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Насколько свекольный сок является эффективным средством для снижения давления, ответила врач

3:36
Здоровье

Врачи утверждают, что ежедневное употребление 250 миллилитров сока свеклы может помочь снизить давление и улучшить здоровье сердца. Это происходит благодаря содержанию в овоще нитритов.

Свёкла
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свёкла

Это сообщение от британских учёных в беседе с Pravda.Ru прокомментировала Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

"В свекле есть нитраты природные. Вообще, в корнеплодах их больше, чем в вершках. Сок ими богат. И они, в свою очередь, преобразуются в оксид азота. А оксид азота у нас производится нашими эндотелиями, то есть это внутренняя выстилка сосудов, и служит для расширения сосуда. Например, какой-то стресс и адреналин вырабатывается, сужается сосуд, а вот оксид азота его расширяет, то есть он предотвращает повышение давления, которое вызывает в данном случае адреналин, и не дает привести к какой-нибудь сосудистой катастрофе, инсульту, инфаркту и так далее", — объяснила Соломатина.

Однако, если сосуды повреждены атеросклерозом, они становятся жёсткими, появляются атеросклеротические бляшки, и выработка оксида азота ухудшается. Он плохо расширяется, поэтому давление держится и могут возникнуть серьезные последствия.

Сок свеклы содержит оксид азота, который может помочь в этой ситуации, рассказала диетолог. Он как бы "занимает" место оксида азота, вырабатываемого эндотелием, и сосуд расширяется, расслабляясь. Давление, соответственно, падает.

Сок свеклы — это не лекарство, а пищевой продукт, который может использоваться как вспомогательное средство любым человеком. В отличие от лекарственных препаратов прямого действия, он практически безвреден, подчеркнула Соломатина.

Наш организм можно сравнить с мудрой и сложной машиной, провела параллель специалист. Она пояснила, что если в машину залить некачественный бензин, то постепенно двигатель начнет работать хуже. Но если использовать качественный бензин, срок службы машины можно продлить. Однако иногда нет времени заливать качественный бензин, и машина останавливается, нужны экстренные меры.

"У нас просто такой случай был, и надо было издалека добраться до Москвы. И нам залили некачественный бензин в "Мазду", и пришлось фильтр из "Мазды" выбросить и таким образом добраться до Москвы. Мы понимаем, что этим мы гробим машину, но иначе мы бы вообще не доехали, её бы там и растерзали в горах, потому что были бандиты и прочее. Поэтому лекарство — это экстренное средство. Они работают очень многие достаточно грубо, с побочками, но другого выхода нет. Иначе тогда всё, конец машине. А вот свекла работает мягко, и как в данный момент она отработает как качественный бензин для машины", — провела аналогию Соломатина.

Лекарства нужно подбирать индивидуально. У одного больного комплекс может работать, а у другого — нет или вызывать побочные эффекты. Поэтому всегда нужно подбирать лекарства аккуратно.

Сок свеклы можно приготовить самостоятельно. Он концентрированный, и сырой сок более эффективен, потому что мы едим свекольные блюда в сыром виде меньше. А при нагревании действие сока частично разрушается, поэтому концентрация полезных веществ в нём становится меньше, добавила врач.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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