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Для предотвращения инфаркта важно постоянно быть в движении, уверена кардиолог

1:43
Здоровье

Кардиолог клиники La Salute Арина Арланова поделилась простыми правилами профилактики инфаркта.

Бег на пляже
Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег на пляже

По словам специалиста, для поддержания здоровья сердца крайне важно вести активный образ жизни. Регулярные физические упражнения, такие как пешие прогулки, плавание, йога или даже 30-минутная утренняя зарядка, способствуют улучшению кровообращения, укреплению сосудов и нормализации артериального давления.

Правильное питание также играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется избегать острой и жирной пищи, продуктов с высоким содержанием сахара и соли, а вместо этого увеличить потребление овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, и орехов.

"Для профилактики инфаркта важно регулярно сдавайте анализы крови, чтобы контролировать уровень холестерина. Если показатели окажутся выше нормы, врач назначит диету или специальные препараты", — сказала Арланова в разговоре с "Лентой.ру".

Гипертония и сахарный диабет также являются факторами риска развития инфаркта миокарда, поэтому важно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, отметила врач.

Кроме того, для снижения уровня стресса и поддержания здоровья сердца рекомендуется заниматься хобби, практиковать дыхательные упражнения и медитацию.

Людям, находящимся в группе риска по развитию инфаркта, следует контролировать свой вес, отказаться от вредных привычек и строго соблюдать назначения врача, заключила кардиолог.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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