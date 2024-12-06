Для предотвращения инфаркта важно постоянно быть в движении, уверена кардиолог

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог клиники La Salute Арина Арланова поделилась простыми правилами профилактики инфаркта.

Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бег на пляже

По словам специалиста, для поддержания здоровья сердца крайне важно вести активный образ жизни. Регулярные физические упражнения, такие как пешие прогулки, плавание, йога или даже 30-минутная утренняя зарядка, способствуют улучшению кровообращения, укреплению сосудов и нормализации артериального давления.

Правильное питание также играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется избегать острой и жирной пищи, продуктов с высоким содержанием сахара и соли, а вместо этого увеличить потребление овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, и орехов.

"Для профилактики инфаркта важно регулярно сдавайте анализы крови, чтобы контролировать уровень холестерина. Если показатели окажутся выше нормы, врач назначит диету или специальные препараты", — сказала Арланова в разговоре с "Лентой.ру".

Гипертония и сахарный диабет также являются факторами риска развития инфаркта миокарда, поэтому важно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, отметила врач.

Кроме того, для снижения уровня стресса и поддержания здоровья сердца рекомендуется заниматься хобби, практиковать дыхательные упражнения и медитацию.

Людям, находящимся в группе риска по развитию инфаркта, следует контролировать свой вес, отказаться от вредных привычек и строго соблюдать назначения врача, заключила кардиолог.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

