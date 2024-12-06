Для предотвращения инфаркта важно постоянно быть в движении, уверена кардиолог

Кардиолог клиники La Salute Арина Арланова поделилась простыми правилами профилактики инфаркта.
По словам специалиста, для поддержания здоровья сердца крайне важно вести активный образ жизни. Регулярные физические упражнения, такие как пешие прогулки, плавание, йога или даже 30-минутная утренняя зарядка, способствуют улучшению кровообращения, укреплению сосудов и нормализации артериального давления.
Правильное питание также играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется избегать острой и жирной пищи, продуктов с высоким содержанием сахара и соли, а вместо этого увеличить потребление овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, и орехов.
"Для профилактики инфаркта важно регулярно сдавайте анализы крови, чтобы контролировать уровень холестерина. Если показатели окажутся выше нормы, врач назначит диету или специальные препараты", — сказала Арланова в разговоре с "Лентой.ру".
Гипертония и сахарный диабет также являются факторами риска развития инфаркта миокарда, поэтому важно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, отметила врач.
Кроме того, для снижения уровня стресса и поддержания здоровья сердца рекомендуется заниматься хобби, практиковать дыхательные упражнения и медитацию.
Людям, находящимся в группе риска по развитию инфаркта, следует контролировать свой вес, отказаться от вредных привычек и строго соблюдать назначения врача, заключила кардиолог.
Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.
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